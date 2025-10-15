Luca Guadagnino provoca debate con su cinta 'Cacería de brujas'

Luca Guadagnino, director conocido por hacer cintas que generan debates, presenta su nueva película, se llama Cacería de brujas y es protagonizada por Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg y Chloë Sevigny.

La historia, escrita por Nora Garrett, se desarrolla en Yale en donde la profesora de filosofía Alma Imhoff (Roberts) está a punto de obtener la titularidad, sin embargo, su trayectoria se tambalea cuando Maggie (Edebiri), una estudiante destacada, acusa por agresión a Hank (Garfield), un colega muy cercano a Alma.

La denuncia desencadena debates éticos y personales en donde chocan de frente la ambición y el prestigio personal.

Durante el estreno de este thriller en el Festival de Venecia, Guadagnino defendió su cinta y su “gusto” por tratar temas incómodos.

“Nuestro papel como narradores, cineastas o artistas debe ser siempre el de ir más allá de los límites, de poder decirlo todo. Depende de cómo se diga”, afirmó el cineasta.

Por su parte, la guionista dijo que su guion busca exponer que ante denuncias del #MeToo, faltan zonas grises en la relación del discurso público y el poder.

“Se trata de mostrar que quienes lo tienen (el poder) pueden estar aislados de las consecuencias, y quienes no, son más vulnerables a la exposición”.

Roberts, quien fue la primera del elenco en sumarse al proyecto, dijo que provocar polémica era parte de los que se buscaba al hacer la película.

“Así es como queríamos que se sintiera”, dijo Roberts. “Todos salen con todos estos diferentes sentimientos, emociones y puntos de vista. Y te das cuenta de en qué crees firmemente y cuáles son tus convicciones porque lo removemos todo para ti. Así que, de nada”, dijo la actriz ante los medios en Venecia.

El director afirmó que la cinta es un choque de verdades, de valores y de creencias que dará mucho de qué hablar a la audiencia.

