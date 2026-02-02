Brian May ve a EUA como 'peligroso' y descarta gira de Queen

La banda británica Queen no tiene planes de realizar una gira por Estados Unidos al considerarlo un lugar peligroso, señaló el guitarrista del grupo, Brian May.

“Estados Unidos es un lugar peligroso en este momento, así que hay que tenerlo en cuenta”, expresó el guitarrista, de 78 años. Es muy triste porque siento que Queen creció en América y la amamos, pero no es lo que era. Ahora mismo, todo el mundo se lo está pensando dos veces antes de ir”, dijo.

Más allá de Estados Unidos, el guitarrista de Queen aseguró que la vuelta de la banda a los escenarios todavía es una incógnita y, sobre la posibilidad de que publique nuevos temas, agregó que nunca se dice nunca.

May, junto al baterista de Queen, Roger Taylor, han realizado giras con el cantante estadounidense Adam Lambert desde 2012, bajo el nombre Queen + Adam Lambert.

