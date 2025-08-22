Cerrar X
Lyle Menéndez enfrenta su audiencia de libertad condicional

Lyle Menéndez enfrenta este viernes su audiencia de libertad condicional ante la Junta de Libertad Condicional de California

Lyle Menéndez, el mayor de los hermanos condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, enfrenta este viernes su audiencia de libertad condicional ante la Junta de Libertad Condicional de California.

La evaluación se produce un día después de que se le denegara la libertad condicional a su hermano menor, Erik Menéndez, al considerar que no está suficientemente rehabilitado para reintegrarse en la sociedad.

Ambos hermanos fueron hallados culpables del asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su casa de Beverly Hills el 20 de agosto de 1989.

Durante el juicio, los jóvenes alegaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre, un argumento que no evitó su condena.

A pesar de ser juzgados conjuntamente, las evaluaciones de su comportamiento en prisión se realizan de forma independiente, lo que podría resultar en una decisión diferente para Lyle.

El fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, celebró la denegación de la libertad condicional de Erik, afirmando en un comunicado difundido en X que “sus acciones y mentalidad demuestran que todavía representa un riesgo irrazonable para la comunidad”.

Por su parte, la familia de los Menéndez, que apoya su liberación, expresó su decepción ante el fallo, calificándolo de “inesperado”.

El caso ha recobrado relevancia gracias a la serie de Netflix Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, un documental y el interés de una nueva generación que reevalúa la percepción de los hermanos, antes vistos como asesinos despiadados.

La audiencia de Lyle determinará si su conducta en prisión le permite obtener una oportunidad que le fue negada a Erik.


