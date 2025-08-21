Macaulay Culkin celebra 35 años de 'Mi pobre angelito' con tour

El actor Macaulay Culkin realizará por segunda ocasión un tour por Estados Unidos para recordar junto a sus fans todo lo relacionado a la película que lo catapultó a la fama: "Mi pobre angelito".

Y es que la gira del año pasado le dejó tantas satisfacciones, y también ganancias, que no dudó en repetirla, sobre todo porque este año se celebran los 35 años del filme que es ya un clásico de la temporada navideña.

En las ciudades que visitará, tales como Nueva York, San Diego, Tampa y Brooklyn, entre otras, Macaulay presentará el espectáculo unipersonal titulado A Nostalgic Night With Macaulay Culkin.

Del 23 de noviembre al 8 de diciembre, el actor realizará el tour, en el que proyectará la película original de 1990 y participará en una sesión de preguntas y respuestas con los fans que compren boletos para los shows.

"Revivan las escenas icónicas y los momentos conmovedores de la cinta en la gran pantalla, y luego profundicen en las historias y reflexiones tras las cámaras con el mismísimo Macaulay. Descubran sus experiencias en el set, sus recuerdos favoritos del rodaje y su opinión sobre por qué esta película se ha convertido en un clásico navideño tan querido", dice un mensaje publicitario.

Este evento es perfecto para fans de todas las edades, desde los que crecieron viendo la película en la que interpreta a un niño que se queda solo en casa en la época navideña hasta las generaciones más jóvenes que acaban de descubrir el filme.

