Trump establece acuerdo con gobernador de Minnesota

El presidente Donald Trump pactó un acuerdo con el gobernador de Minnesota tras el operativo migratorio establecido por el fallecimiento de dos personas en manos de agentes del ICE.

A través de redes sociales, el mandatario republicano aseguró que el gobernador Tim Walz lo llamó para pedirle que trabajen de forma colaborativa, debido a que parece que se encuentren en la misma sintonía.

"Le dije al gobernador Walz que haría que Tom Homan le llame, y que estamos buscando a todos y cada uno de los criminales que tienen en su posesión", agregó el presidente republicano.

Por su parte, el mandatario estatal estableció que insistió en la necesidad de investigaciones imparciales sobre los tiroteos en Mineápolis.

"El presidente también accedió a estudiar la reducción del número de agentes federales en Minnesota y trabajar con el estado de manera más coordinada en los operativos de inmigración sobre criminales violentos", afirmó Walz.

Casa Blanca condiciona la presencia de ICE

Durante una rueda de prensa, la portavoz Karoline Leavitt mencionó que Donald Trump reclamó tanto a las autoridades de Minnesota una mayor cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, a la que condiciona la presencia del Servicio de Inmigración y Aduanas.

Además, mencionó que se establecieron tres medidas para retirar a los elementos del ICE del estado:

Autoridades demócratas deben entregar a los migrantes sin documentos encarcelados a autoridades federales, así como cualquier migrante sin documentos con órdenes de aprehensión activas o registros criminales para deportación inmediata.

Elementos de seguridad locales deben entregar a cualquier migrante sin documentos que sea arrestado por policías locales.

Elementos de seguridad locales deben apoyar a las autoridades federales para detener cualquier migrante que sea buscado por crímenes, especialmente crímenes violentos.

Ante estos estatutos, el mandatario estatal declaró las autoridades estatales notifican sobre la custodia de cualquier persona, por lo que defendió que no han liberado a ningún preso sin asegurar una "transferencia de custodia" adecuada.

