Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
donald_trump_tim_walz_minnesota_35ab571f7e
Internacional

Trump establece acuerdo con gobernador de Minnesota

El mandatario estatal estableció que insistió al presidente de Estados Unidos en la necesidad de implementar investigaciones imparciales sobre los tiroteos

  • 26
  • Enero
    2026

El presidente Donald Trump pactó un acuerdo con el gobernador de Minnesota tras el operativo migratorio establecido por el fallecimiento de dos personas en manos de agentes del ICE.

ice-sheinbaum-redadas.jpg

A través de redes sociales, el mandatario republicano aseguró que el gobernador Tim Walz lo llamó para pedirle que trabajen de forma colaborativa, debido a que parece que se encuentren en la misma sintonía.

"Le dije al gobernador Walz que haría que Tom Homan le llame, y que estamos buscando a todos y cada uno de los criminales que tienen en su posesión", agregó el presidente republicano.

Por su parte, el mandatario estatal estableció que insistió en la necesidad de investigaciones imparciales sobre los tiroteos en Mineápolis. 

"El presidente también accedió a estudiar la reducción del número de agentes federales en Minnesota y trabajar con el estado de manera más coordinada en los operativos de inmigración sobre criminales violentos", afirmó Walz.

Casa Blanca condiciona la presencia de ICE 

Durante una rueda de prensa, la portavoz Karoline Leavitt mencionó que Donald Trump reclamó tanto a las autoridades de Minnesota una mayor cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, a la que condiciona la presencia del Servicio de Inmigración y Aduanas.

agentes-ice.jpg

Además, mencionó que se establecieron tres medidas para retirar a los elementos del ICE del estado:

  • Autoridades demócratas deben entregar a los migrantes sin documentos encarcelados a autoridades federales, así como cualquier migrante sin documentos con órdenes de aprehensión activas o registros criminales para deportación inmediata.
  • Elementos de seguridad locales deben entregar a cualquier migrante sin documentos que sea arrestado por policías locales.
  • Elementos de seguridad locales deben apoyar a las autoridades federales para detener cualquier migrante que sea buscado por crímenes, especialmente crímenes violentos.

Ante estos estatutos, el mandatario estatal declaró las autoridades estatales notifican sobre la custodia de cualquier persona, por lo que defendió que no han liberado a ningún preso sin asegurar una "transferencia de custodia" adecuada.

También te podemos recomendar: Acusa Trump al gobierno de Minnesota de 'incitar insurrección'


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nasry_asfura_presidente_honduras_4879db26cc
Nasry Asfura rinde protesta como presidente de Honduras
joe_biden_e96bc1c098
Biden arremete contra agentes del ICE tras muerte de Alex Pretti
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T090952_223_a2fa7aba11
Comandante del ICE abandona Minneapolis tras críticas por muertes
publicidad

Últimas Noticias

choque_autobuses_30_lesionados_jalisco_2fb330c1cf
Choque entre unidades de ruta deja 31 lesionados en Jalisco
EH_CONTEXTO_2026_01_27_T124342_885_607e1c9d5c
Reportan desaparición del nieto de la cantante Lucha Villa
EH_DOS_FOTOS_2026_01_27_T122947_276_9e6163d42c
Mia Goth protagonizará Fonda, nuevo thriller de Justine Triet
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×