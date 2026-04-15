TIME revela a los artistas más influyentes del mundo en 2026

La revista TIME dio a conocer su esperada lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, una edición que reúne a figuras destacadas del entretenimiento, la política, los negocios, la ciencia y el deporte, con especial énfasis en el impacto cultural de artistas de distintas disciplinas.

En esta ocasión, el listado incluye 16 nombres dentro de la categoría artística, reconociendo a personalidades del cine, la música, la televisión y la literatura, en un espectro diverso que abarca desde el country hasta el K-pop, pasando por Broadway y el cine internacional.

Influencia sin métricas únicas

El editor en jefe de TIME, Sam Jacobs, explicó en su carta a los lectores que la influencia no se mide con un solo indicador, sino a partir de las historias que moldean el presente y de quienes las impulsan.

Bajo esta premisa, la lista combina celebridades globales con figuras de impacto específico en sus respectivos campos.

Zoe Saldaña, rostro de la edición

La actriz Zoe Saldaña es una de las protagonistas de las cuatro portadas globales de la revista. El director James Cameron, encargado de escribir su perfil, destacó que la intérprete, ganadora del Óscar, ha participado en películas cuya recaudación conjunta supera la de cualquier otro actor.

Cameron subrayó su versatilidad y su orgullo por sus raíces afro-latinas, así como su capacidad para crear personajes icónicos como Neytiri en Avatar y Gamora en el universo Marvel, consolidándose como una figura clave del cine contemporáneo.

Música, televisión y cultura global

En el ámbito musical, destaca el cantante de country Luke Combs, cuyo perfil fue escrito por Ed Sheeran. También figura Jennie, integrante de BLACKPINK, quien consolida su carrera en solitario y cuyo perfil fue redactado por Gracie Abrams.

La lista incluye además a artistas como Noah Kahan, reconocido por la honestidad de sus composiciones sobre salud mental, y Anderson .Paak, descrito como un talento multifacético dentro de la industria musical.

En televisión, sobresale la actriz Keke Palmer, presentada por el productor Brian Grazer.

También figura Noah Wyle, recordado por ER y recientemente galardonado con un Emmy por su trabajo en The Pitt, producción de HBO Max, donde participa como actor, productor, director y guionista. Su perfil fue escrito por LeVar Burton.

Otros nombres incluyen a Claire Danes, presentada por Jesse Eisenberg; el actor Benicio Del Toro, con perfil de Paul Thomas Anderson; y Ethan Hawke, reconocido por su trayectoria en el cine independiente y comercial.

Dakota Johnson y el reconocimiento de Taylor Swift

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de la actriz Dakota Johnson, quien recibió un emotivo texto de la cantante Taylor Swift.

Swift destacó la autenticidad y empatía de Johnson, subrayando su constante curiosidad por la experiencia humana, así como su capacidad de asumir riesgos en su carrera, como la creación de su productora TeaTime Pictures.

También resaltó su trabajo en proyectos recientes como Splitsville y Materialists, donde la actriz ha explorado relaciones complejas con una narrativa honesta y profunda.

Presencia latinoamericana y diversidad internacional

Desde América Latina, destaca el brasileño Wagner Moura, conocido por Narcos y por ampliar su proyección internacional con nuevos proyectos cinematográficos, lo que le ha valido reconocimiento crítico, incluidos premios como el Globo de Oro y nominaciones al Óscar.

En el ámbito internacional, también resalta el director iraní Jafar Panahi, cuya carrera ha estado marcada por restricciones gubernamentales, así como el actor indio Ranbir Kapoor, uno de los más taquilleros de su generación.

Teatro, literatura y moda

En teatro, Jonathan Groff fue reconocido por su trabajo en Broadway, mientras que Rhea Seehorn destacó por su actuación en Pluribus, que le valió premios como el Globo de Oro.

En literatura, figuran la novelista Tayari Jones y la autora de thrillers Freida McFadden, esta última con perfil escrito por E. L. James.

En moda, la diseñadora Victoria Beckham fue incluida por su influencia global, con un texto firmado por Anna Wintour.

La celebración de la lista culminará con la gala TIME100 el próximo 23 de abril en Nueva York, evento que será conducido por la comediante Nikki Glaser y contará con presentaciones musicales de Luke Combs y Coco Jones.

Por primera vez, la alfombra roja será transmitida en vivo a través de plataformas digitales, con la conducción de Maura Higgins y Terrence J, ampliando el alcance global de uno de los eventos más influyentes del año.

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