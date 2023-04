Maribel Guardia habla por primera vez de muerte de su hijo

La actriz compartió que sigue procesando la repentina muerte de su hijo Julián Figueroa y que desea conservar sus cenizas.

Maribel Guardia platicó con los medios de comunicación tras el fallecimiento de su único hijo Julián Figueroa, quien murió a causa de un infarto el domingo pasado. “Yo ahorita no quiero deshacerme de su cenizas.

“Las tengo ahí en… luego les voy a hacer un videito, (ya) que tenga un poquito más de… pasar esto… para que vean todas las flores y todo el amor que hemos recibido, y cómo lo tengo tan lindo con su San Miguel Arcángel, con la Virgen de Guadalupe, que yo se lo ofrecí cuando nació a la Virgen de Guadalupe. La cajita que escogimos es como una Virgencita de Guadalupe”, dijo la actriz.

En el encuentro ante las cámaras también estuvo Imelda Garza, viuda de Julián, quien compartió que la urna con las cenizas están acompañadas por un dibujo hecho por el hijo de ambos, José Julián, en el que plasmó un león grande y uno pequeño.

Guardia recordó que el día previo a que Julián muriera, el cantante le pidió una cinta adhesiva para pegar el dibujo. “El día anterior, curiosamente, cuando me iba al teatro, me dice: ‘¿Mamá, tienes un diurex?’ Yo me iba corriendo para el teatro como siempre. ‘Pero, mamá, préstame un diurex’. Yo lo buscaba y no lo encontraba. ‘Préstame un Kola Loka, porque mira el dibujo que me hizo Julián’, y sí era un león grande y uno chiquito.