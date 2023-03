Melissa Galindo acusa a Kalimba de abuso sexual

Nuevamente Kalimba es denunciado por abuso sexual, esta vez por la cantante Melissa Galindo.

Trece años atrás, el integrante de OV7 había sido acusado de abuso hacia una menor de edad.

Esta vez, Galindo usó su cuenta de Instagram para hacer una transmisión en vivo donde reveló los detalles de la incómoda situación que vivió con Kalimba.

Melissa mencionó que los hechos ocurrieron hace tres años cuando ella abrió un concierto de Kalimba en Monterrey.

Al finalizar el evento, el cantante, ella, otros personas fueron a cenar para celebrar, momento en que el también actor bebió mucho, y después de eso la mayoría quería ir al antro, pero ella prefirió regresar a su hotel.

Galindo recuerda que cuando subió a la camioneta, ella se sentó detrás del lugar del copiloto y Kalimba se colocó a su lado, fue en ese momento que el artista le tocó la rodilla y comenzó a decirle que escuchó buenos comentarios de su música.

'De pronto sentí algo que tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia arriba y fue como que la neta entré en shock, me cerré (las piernas) y puse la manos, pero no dije nada, porque dije capaz fue sin querer, para que hago un lío, ahorita ni al caso. Estoy con su gente, con su equipo, aquí desprotegida, ni al caso de hacer un lío', contó la joven cantante.

Señaló que al llegar al hotel él ya no intentó nada con ella y sobre todo porque al día siguiente comenzó a salir con uno de sus bailarines, pero después de que terminó su relación fue que el cantante reapareció.

Durante la cuarentena por el Covid-19, Melissa comenzó a recibir llamadas de Kalimba y la mánager de ambos, pero al marcarles le dio la impresión de que estaban tomados por lo que se negó a ir de fiesta con ellos. Pero por la noche, ambos fueron a su hogar.

Destaca que ese era uno de los motivos por los que no había hablado sobre lo sucedido, porque él sabe donde vive.

Dijo que para evitar se quedaran en su casa, aceptó salir con ellos. En el trayecto, Kalimba volvió a tocarla casi de la misma forma que la primera vez.

“Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos y ahí sí me quedé en shock, me volví a cerrar y me fui aterrada de su casa”, contó.