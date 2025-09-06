Mexicano David Pablos triunfa en Venecia con 'En el camino'

El cine mexicano volvió a brillar en la Mostra de Venecia número 82, donde el director David Pablos obtuvo el premio a la Mejor Película de la sección Horizontes con "En el camino", una obra emotiva que explora el amor y la soledad en medio de la violencia del norte de México.

Al recibir el galardón, Pablos agradeció a su equipo y a los actores Osvaldo Sánchez y Víctor Prieto por su entrega.

“Esta película proviene de un lugar muy personal (…), y es hermoso ver que se conecta con otras personas”, expresó el cineasta de 41 años.

La cinta narra la historia de un joven que huye de su pasado y un camionero, cuyos caminos se cruzan en las llamadas “cachimbas” de Ciudad Juárez.

Aunque centrada en un vínculo amoroso, la trama también refleja la crudeza de la violencia que atraviesa la región.

“La película nace de la búsqueda del padre”, explicó Pablos, aludiendo a un protagonista marcado por una herida personal que busca sanar a través de encuentros en esas paradas de carretera.

El rodaje estuvo marcado por la inseguridad. De hecho, un miembro del equipo fue secuestrado y retenido por un día, lo que, según el director, subrayó el desafío y la resiliencia necesarios para concretar el proyecto.

El reconocimiento en Venecia no solo destaca el talento de David Pablos, sino que reafirma la fuerza del cine mexicano para contar historias complejas que logran resonar en el escenario internacional.

