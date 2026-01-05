Michael B. Jordan recurrió a terapia tras Black Panther

Michael B. Jordan reveló recientemente que necesitó acudir a terapia para recuperarse emocionalmente tras interpretar a Erik Killmonger en Black Panther (2018), uno de los villanos más recordados del Universo Cinematográfico de Marvel.

Durante una charla con CBS Sunday Morning, publicada a inicios de enero de 2026, el actor explicó que se sumergió profundamente en la psicología del personaje, lo que le dificultó desprenderse de él una vez concluido el rodaje.

“Después de la película, se quedó conmigo un tiempo. Fui a terapia, hablé sobre ello y encontré la forma de descomprimirme”, compartió.

Method acting y aislamiento

Jordan explicó que adoptó un enfoque intenso de method acting, que implicó aislarse emocionalmente, limitar el contacto con su familia y mantenerse en un estado anímico oscuro para conectar con la soledad, el dolor y la ira de Killmonger.

“Erik no conocía mucho el amor. Vivió traiciones y sistemas fallidos que moldearon su frustración”, detalló el actor.

El protagonista de Creed señaló que la actuación puede ser un camino solitario y que no existe un manual para salir emocionalmente de personajes tan demandantes.

En ese proceso, la terapia se convirtió no solo en una herramienta de sanación, sino también de autoconocimiento.

Mensaje sobre salud mental

Michael B. Jordan aprovechó para subrayar la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental, especialmente entre los hombres.

“La terapia es necesaria… no me avergüenza en absoluto, estoy muy orgulloso de ello”, afirmó.

Su interpretación de Erik Killmonger continúa siendo considerada una de las más complejas y aclamadas del MCU, precisamente por la profundidad emocional que Jordan imprimió al personaje, aun a costa de un alto impacto personal.

Comentarios