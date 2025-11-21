Cerrar X
Miles de tabasqueños se reúnen en estadio para ver Miss Universo

Los asistentes brincaban y gritaban victoriosos dentro de la casa de los Olmecas ante la ganadora del certamén, la paisana Fátima Bosch

  • 21
  • Noviembre
    2025

Durante la noche del pasado jueves, más de 8 mil personas se dieron cita en el Estadio Centenario "27 de febrero" para ver la final de Miss Universo en Tabasco.

Con celular en mano, todos los tabasqueños observaban cómo Fátima Bosch esperaba la decisión final del jurado para coronar a la próxima Miss Universo. La casa del equipo de béisbol Olmecas se llenó de alegría cuando escucharon la palabra "México".

Los asistentes brincaban y gritaban victoriosos ante la nueva reina de Belleza, oriunda de este Estado. El cielo se pintó de diversos fuegos artificiales mientras que la música se elevaba durante la celebración en la que coreaban "Si se puede".

Minutos más tarde, todas las personas que se encontraban dentro y fuera del recinto comenzaron a bailar de alegría, ante la coronación de la mexicana.

Municipios se reúnen para disfrutar final de Miss Universo

Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ganar el certamén de Miss Universo, o que provocó un gran revuelo en su natal estado de Tabasco.

G6PnPljXMAA9sC6.jpg

Sin embargo, las personas se reunieron en lugares públicos como las plazas municipales de Teapa, Cárdenas y Comalcalco para apoyar a la actual Miss Universo 2025.

G6PnPk4XoAAgt4o.jpg


