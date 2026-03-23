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Lisa Kudrow regresa con nueva temporada de 'The Comeback'

La actriz retomará al personaje de Valerie Cherish en la serie de HBO, enfrentando la IA y los retos de la industria tras más de una década

  • 23
  • Marzo
    2026

Lisa Kudrow vuelve a meterse en la piel de la desesperada Valerie Cherish para buscar nuevamente un lugar en la exigente industria de Hollywood y enfrentarse al incierto mundo de la inteligencia artificial (IA), en la nueva temporada de "The Comeback" ("El Regreso").

La tercera temporada de la serie se estrenó ayer en HBO, tras más de una década de ausencia, por lo que dio un salto en tiempo y espacio para retomar la vida de Cherish, una actriz de comedia de situación de la década de 1990 que busca recuperar su gloria.

“Ha envejecido, pero se siente como un proceso de envejecimiento natural y, aunque parece tener más confianza que en las anteriores temporadas, todavía mantiene la desesperación por mantenerse relevante”, dijo.

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En un contexto pospandemia y tras las masivas huelgas de guionistas y actores que sacudieron Hollywood en 2023, que paralizaron la industria por más de un año, muchos de los personajes en esta temporada se aferran y todavía buscan una identidad y reconocimiento laboral.

La actriz, quien también es productora del proyecto, dijo que el regreso de Cherish tenía que ser una idea como algo de IA, como el desafío de batalla definitiva para Valerie.

Sobre todo en un mundo en el que todos están creando su propio programa de telerrealidad (reality show) en las redes sociales.

"Puede que haya algo de entretenimiento con la IA que le guste a la audiencia pública, pero (la IA) no va a dominarlo todo. Y la comedia viene del miedo”, defendió la estrella de "Friends".

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Si bien el final de la temporada 2 fue arriesgado porque se llegó a mostrar a una Valerie Cherish que podía llegar lejos como persona en un programa de telerrealidad, para esta temporada se quiso ir un paso más allá para hacerla un poco más humana o mostrar ese lado de ella.

Para la actriz estadounidense, conocida por interpretar a la genuina Phoebe Buffay en la mítica serie "Friends", Cherish es muy querida e importante para su carrera.

“Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho en este proyecto, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida”, reconoció.


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