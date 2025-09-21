Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_21_T100258_558_8b7b4a44e4
Escena

Morrissey cancela conciertos en EUA tras amenaza de muerte

El artista británico Morrissey canceló dos presentaciones en Estados Unidos tras recibir una amenaza de muerte antes de un concierto en Ottawa, Canadá

  • 21
  • Septiembre
    2025

El artista británico Morrissey canceló dos presentaciones en Estados Unidos tras recibir una amenaza de muerte antes de un concierto en Ottawa, Canadá.

Un hombre de 26 años fue detenido y posteriormente liberado bajo fianza después de supuestamente lanzar la amenaza contra el cantante, en un festival de música la semana pasada. 

Aunque el evento en Ottawa se llevó a cabo con normalidad, el músico decidió cancelar sus espectáculos en Massachusetts y Connecticut.

El comunicado del MGM Music Hall en Boston señaló: “En los últimos días, ha habido una amenaza creíble contra la vida de Morrissey. Por precaución y para la seguridad tanto del artista como de la banda, el concierto ha sido cancelado”.

Morrissey, exlíder de la influyente banda The Smiths, ha desarrollado una carrera en solitario desde 1987. Es conocido por sus posturas públicas sobre política y bienestar animal; incluso en 2006 boicoteó una gira por Canadá en protesta contra la caza de focas.

Las autoridades continúan investigando el caso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Esposa_de_Sergio_Canales_da_a_conocer_amenaza_de_muerte_95ac974b52
Esposa de Sergio Canales da a conocer amenaza de muerte
matute_reynosa_concierto_d2b8ebfe4e
Matute cancela concierto en Reynosa por inseguridad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_06_09_T132019_451_e04fe062b9
Morrissey sorprende al confirmar concierto en México
publicidad

Últimas Noticias

escena_le_sserafim_929562c923
Le Sserafim rinde homenaje a Selena con cover de 'Amor prohibido'
Whats_App_Image_2025_09_22_at_9_32_35_PM_14186f4bba
SCJN borra invalidez automática de leyes por falta de consulta
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_48_13_PM_2_6288861110
Entregan Samuel y Mariana jardín de niños y lactario en Juárez
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×