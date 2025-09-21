Morrissey cancela conciertos en EUA tras amenaza de muerte

El artista británico Morrissey canceló dos presentaciones en Estados Unidos tras recibir una amenaza de muerte antes de un concierto en Ottawa, Canadá.

Un hombre de 26 años fue detenido y posteriormente liberado bajo fianza después de supuestamente lanzar la amenaza contra el cantante, en un festival de música la semana pasada.

Aunque el evento en Ottawa se llevó a cabo con normalidad, el músico decidió cancelar sus espectáculos en Massachusetts y Connecticut.

El comunicado del MGM Music Hall en Boston señaló: “En los últimos días, ha habido una amenaza creíble contra la vida de Morrissey. Por precaución y para la seguridad tanto del artista como de la banda, el concierto ha sido cancelado”.

Morrissey, exlíder de la influyente banda The Smiths, ha desarrollado una carrera en solitario desde 1987. Es conocido por sus posturas públicas sobre política y bienestar animal; incluso en 2006 boicoteó una gira por Canadá en protesta contra la caza de focas.

Las autoridades continúan investigando el caso.

Comentarios