Muere Anne Heche tras accidente automovilístico

La actriz tuvo un fatal accidente el 5 de agosto cuando estrelló su auto contra una casa en un vecindario en el oeste de Los Ángeles.

Anne Heche, de 53 años, falleció tras mantenerse con soporte vital una semana luego de sufrir un accidente automovilístico.

Heche, quien fue hospitalizada en el Grossman Burn Center del hospital West Hills al norte de Los Ángeles, sufrió una "lesión cerebral anóxica severa", de acuerdo con un comunicado. Tal lesión es causada por una falta sostenida de oxígeno en el cerebro.

La mañana del 5 de agosto, el automóvil de Heche se estrelló contra una casa en un vecindario en el oeste de Los Ángeles y se produjo un incendio con el automóvil incrustado dentro de la casa.

El jueves, la policía dijo que estaba investigando a Heche por conducir bajo los efectos del alcohol. Los detectives con una orden de registro tomaron una muestra de su sangre y encontraron narcóticos en su sistema, dijo Jeff Lee, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

Se deben realizar pruebas de toxicología, que pueden tardar semanas en completarse, para identificar las drogas más claramente y diferenciarlas de cualquier medicamento que le hayan dado para el tratamiento en el hospital.

Aún se está recopilando evidencia del accidente, dijo la policía, y presentarán un caso a los fiscales si se justifica cuando se complete la investigación.

El martes, una portavoz de Heche, Heather Duffy Boylston, dijo que la actriz había estado en coma desde después del accidente, con quemaduras que requerían cirugía y lesiones pulmonares que requerían el uso de un ventilador para respirar.

"Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso. Más que su extraordinario talento, veía el difundir bondad y alegría como el trabajo de su vida, especialmente moviendo la balanza para la aceptación de a quien uno ama", dijo el comunicado del jueves. "La recordaremos por su valiente honestidad y por su muy extrañada luz".

Heche, de 53 años, fue una de las estrellas de cine más destacadas de Hollywood a fines de la década de 1990, actuando junto a actores como Johnny Depp en "Donnie Brasco" y Harrison Ford en "Six Days, Seven Nights" ("Seis días y siete noches"). En un libro de memorias de 2001, habló sobre sus luchas de toda la vida con la salud mental.

Recientemente tuvo papeles recurrentes en la serie de televisión "Chicago P.D." y "All Rise", y en 2020 participó en "Dancing With the Stars".

Con información de AP.