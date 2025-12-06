Podcast
Muere Frank Gehry, genio que revolucionó la arquitectura

Frank Gehry falleció a los 96 años; su legado marcó un antes y un después con obras icónicas como el Guggenheim Bilbao y el Disney Concert Hall

  • 06
  • Diciembre
    2025

Frank Gehry, uno de los arquitectos más influyentes del último siglo, murió a los 96 años. Su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd, confirmó el deceso del creador de algunas de las obras más emblemáticas de la arquitectura contemporánea.

Le sobreviven su esposa, Berta Isabel Aguilera, y sus cuatro hijos.

El origen de un estilo irrepetible

Nacido en Toronto en 1929, Gehry se mudó joven a Los Ángeles, donde estudió arquitectura antes de perfeccionar su formación en Harvard.

Desde sus primeros proyectos rompió con las reglas tradicionales: su propia casa en Santa Mónica, hecha con materiales cotidianos como alambre y acero corrugado, anticipó su estilo deconstructivista y experimental.

A lo largo de su carrera, combinó materiales inesperados y formas curvas para crear estructuras escultóricas. Fue pionero en el uso del modelado 3D aplicado a la construcción, técnica que le permitió diseñar edificios de geometrías imposibles.

Un legado que transformó ciudades

La fama mundial llegó con el Museo Guggenheim de Bilbao (1997), recubierto de titanio y considerado una obra maestra moderna.

BIBLOA.JPG

Su impacto fue tal que desencadenó el llamado “efecto Bilbao”, al demostrar que la arquitectura de vanguardia puede impulsar la economía de una ciudad.

Otros proyectos destacados incluyen el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, la Fundación Louis Vuitton en París, el Pabellón Jay Pritzker en Chicago, la Casa Danzante en Praga y el Hotel Marqués en España.

AERBHATRH.JPG

El reconocimiento a una carrera extraordinaria

En 1989 recibió el Premio Pritzker, el máximo honor de la arquitectura. El jurado lo comparó con Picasso por su espíritu innovador y su capacidad de reinventarse.

Barack Obama, al otorgarle la Medalla de la Libertad, destacó su habilidad para “repensar formas y medios” y elevar la arquitectura a un arte que “expande horizontes”.

Su estilo inconfundible incluso llegó a la cultura popular: fue parodiado en Los Simpson, un cameo que, según él, generó la falsa idea de que sus diseños nacían de arrugar papel.

Un creador incansable

Gehry trabajó casi hasta el final de su vida, impulsado por el deseo de “ir más allá del límite”, como recuerdan colegas y críticos.

El escritor Paul Goldberger señaló que fue uno de los pocos arquitectos capaces de conectar emocionalmente con el público.

RTYJNS.JPG

Instituciones y líderes internacionales expresaron sus condolencias, entre ellos el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El Museo Guggenheim de Bilbao publicó un homenaje y agradeció al arquitecto por el legado que cambió para siempre la ciudad.

Gehry deja una obra única, reconocible y audaz, que seguirá inspirando a generaciones futuras.

FKYK.JPG


