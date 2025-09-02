Muere Graham Greene, actor de 'Bailando con lobos', a los 73 años

El mundo del cine está de luto por la muerte del actor Graham Greene, quien falleció este lunes a los 73 años. La noticia fue confirmada por su representante, Gerry Jordan, a la cadena CBC News.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico del legendario y galardonado actor canadiense Graham Greene”, señaló su agente.

De la Nación Oneida a Hollywood

Nacido en Canadá y miembro de la Nación Oneida, Greene se convirtió en un ícono del cine indígena tras su papel como el líder espiritual “Ave que Patea” en la película Bailando con lobos (1990), dirigida y protagonizada por Kevin Costner.

Su interpretación le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto, proyectándolo al estrellato internacional.

Una carrera de cinco décadas

A lo largo de más de 50 años, Greene construyó una trayectoria prolífica en cine, televisión y teatro. Participó en grandes producciones de Hollywood como "Maverick" (1994), "Duro de matar 3: La venganza" (1995), "Milagros inesperados" (1999) y "Perros de nieve" (2002).

Su versatilidad lo convirtió en un actor respetado tanto en el circuito comercial como en el independiente, además de ser un referente para las nuevas generaciones de intérpretes indígenas en la industria audiovisual.

Además, Greene fue distinguido en varias ocasiones por su labor artística y cultural. Recibió la Orden de Canadá en 2016, obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá en 2022 y en 2025 fue galardonado con el Premio del Gobernador General a la Trayectoria Artística.

A pesar de su partida, el legado del actor continuará en pantalla. Este año están programados los estrenos de las películas “Ice Fall” y “Afterwards”, en las que participó recientemente.

