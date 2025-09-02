Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_b541609a62
Escena

Muere Graham Greene, actor de 'Bailando con lobos', a los 73 años

El intérprete, miembro de la Nación Oneida, fue reconocido con la Orden de Canadá, una estrella en el Paseo de la Fama y el Premio a la Trayectoria Artística

  • 02
  • Septiembre
    2025

El mundo del cine está de luto por la muerte del actor Graham Greene, quien falleció este lunes a los 73 años. La noticia fue confirmada por su representante, Gerry Jordan, a la cadena CBC News.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico del legendario y galardonado actor canadiense Graham Greene”, señaló su agente.

De la Nación Oneida a Hollywood

Nacido en Canadá y miembro de la Nación Oneida, Greene se convirtió en un ícono del cine indígena tras su papel como el líder espiritual “Ave que Patea” en la película Bailando con lobos (1990), dirigida y protagonizada por Kevin Costner.

Su interpretación le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto, proyectándolo al estrellato internacional.

Una carrera de cinco décadas

A lo largo de más de 50 años, Greene construyó una trayectoria prolífica en cine, televisión y teatro. Participó en grandes producciones de Hollywood como "Maverick" (1994), "Duro de matar 3: La venganza" (1995), "Milagros inesperados" (1999) y "Perros de nieve" (2002).

Su versatilidad lo convirtió en un actor respetado tanto en el circuito comercial como en el independiente, además de ser un referente para las nuevas generaciones de intérpretes indígenas en la industria audiovisual.

Además, Greene fue distinguido en varias ocasiones por su labor artística y cultural. Recibió la Orden de Canadá en 2016, obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá en 2022 y en 2025 fue galardonado con el Premio del Gobernador General a la Trayectoria Artística.

A pesar de su partida, el legado del actor continuará en pantalla. Este año están programados los estrenos de las películas “Ice Fall” y “Afterwards”, en las que participó recientemente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3_AP_25242567436471_08cbba0739
Estrellas deslumbran en la alfombra roja del Festival de Venecia
AP_25245526873752_b5f12dd081
Gérard Depardieu enfrentará juicio en París por agresión sexual
escena_el_conjuro_4_50b241f971
Este jueves 'El Conjuro 4' te dejará al filo de la butaca
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_19_19_PM_c8e356a1d9
‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas
1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo
nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Lluvias torrenciales en NL se quedan cortas con las de 2024
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×