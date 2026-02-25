Muere Héctor Zamorano, exalumno de ‘La Academia’, a los 47 años

La Academia luce un moño negro, tras la confirmación de fallecimiento de Héctor Zamorano, cantante veracruzano y exintegrante de la primera generación del reality show musical.

Zamorano, quien contaba con 47 años de edad, perdió la vida este 24 de febrero de 2026 debido a complicaciones derivadas de una enfermedad crónica que padecía desde hace tiempo.

La noticia fue confirmada por sus familiares y difundida rápidamente por la cadena TV Azteca, empresa que lo vio nacer artísticamente hace más de dos décadas.

Héctor Zamorano pasó a la historia de la televisión mexicana por ser el primer expulsado del formato original de La Academia en 2002.

A pesar de su temprana salida de la competencia, su carisma y talento le permitieron forjar una carrera constante en la industria, incursionando en la conducción, la locución y el teatro musical.

Tras el reality, lanzó su producción discográfica titulada Mi sabor, logrando mantener un vínculo cercano con sus seguidores a través de sus plataformas digitales y presentaciones en vivo.

En los últimos años, el intérprete se convirtió en una voz relevante fuera de los escenarios al hablar abiertamente sobre la importancia de la salud mental.

A través de sus redes sociales, Zamorano compartió su lucha personal contra la depresión, buscando eliminar los estigmas que rodean a este padecimiento y brindando apoyo a quienes pasaban por situaciones similares.

Además, se mantuvo activo en el reencuentro de sus compañeros de generación, participando en proyectos especiales que celebraban el legado del programa.

Las muestras de cariño y condolencias no se hicieron esperar por parte de sus excompañeros de generación como Myriam, Yahir, Estrella y Wendolee, quienes recordaron a Héctor como un hombre de gran corazón y un amigo incondicional. Diversos integrantes del medio artístico han expresado su pesar ante la partida del cantante, destacando su profesionalismo y la huella que dejó en la memoria de los televidentes que lo acompañaron desde sus inicios en el famoso reality show.

