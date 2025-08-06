Muere Kelley Mack, conocida por la serie ‘The Walking Dead’

La actriz Kelley Mack, conocida por su papel como Addy en la novena temporada de "The Walking Dead", falleció el 2 de agosto de 2025 a los 33 años.

Mack luchó contra un glioma del sistema nervioso central, un tipo raro y agresivo de tumor cerebral, que le fue diagnosticado en septiembre de 2024.

Los síntomas iniciales incluyeron fuertes dolores lumbares, picazón nerviosa y dificultad para dormir recostada, lo que inicialmente hizo pensar a Mack que se trataba de una hernia discal.

Una resonancia magnética reveló una masa anormal en su médula espinal, lo que llevó al diagnóstico definitivo de glioma difuso de línea media.

Su hermana expresó públicamente su admiración por la fortaleza de Kelley Mack al enfrentar la enfermedad, llamándola "una guerrera valiente".

“Quiero que todos sepan lo valiente que fue esa maldita guerrera, especialmente cuando decidió dar el salto para reunirse con Dios. Estoy tan jodidamente orgullosa de ella”.

Compañeros de la industria y seguidores de "The Walking Dead" recuerdan a Mack por su talento, energía y calidez fuera de cámaras.

Además de "The Walking Dead", Mack participó en series como "Chicago Med" y "9-1-1", así como en películas como "Broadcast Signal Intrusion" y "Delicate Arch".

Se realizará una ceremonia conmemorativa en Ohio el 16 de agosto para honrar su vida y legado.

