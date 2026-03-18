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Escena

Rocío Dúrcal revive en cines a 20 años de su partida

El icónico concierto de 1991 será reestrenado en versión remasterizada en salas de España y Latinoamérica el próximo 25 de marzo

  • 18
  • Marzo
    2026

A dos décadas de su fallecimiento, la voz de Rocío Dúrcal volverá a resonar en la gran pantalla. El próximo 25 de marzo se estrenará en cines de España y América Latina una versión remasterizada de El concierto... En vivo, producción original de 1991 que marcó un momento clave en su carrera.

El relanzamiento, impulsado por Sony Music, llegará con imagen en 4K y sonido 5.1, permitiendo al público revivir con mayor fidelidad la histórica presentación de la artista en el Auditorio Nacional.

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En ese escenario, la llamada “reina de las rancheras” interpretó algunos de sus mayores éxitos, como La gata bajo la lluvia y Amor eterno, acompañada por figuras destacadas como Juan Gabriel y Enrique Guzmán.

Un legado que sigue vigente

Las hijas de la cantante, Shaila y Carmen, destacaron que este reestreno es una forma especial de rendirle homenaje: invitar a sus seguidores a reencontrarse con su música en condiciones técnicas mejoradas y compartir nuevamente su repertorio.

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Ganadora del Latin Grammy a la Excelencia Musical, Dúrcal mantiene una notable vigencia con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, respaldada por una trayectoria de más de 20 álbumes y más de 40 millones de discos vendidos.

El homenaje llega de la mano de Sony Music Vision y Cinépolis, que llevará el concierto a cientos de salas en la región.

Tan solo en México se proyectará en más de 200 complejos, además de funciones en países como Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Chile.


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