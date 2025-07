Muere Paul Mario Day, primer vocalista de Iron Maiden

Paul Mario Day, el primer vocalista de Iron Maiden, falleció a los 69 años este martes 29 de julio en su casa en Newcastle, Australia, tras una batalla contra el cáncer.

"Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de nuestro vocalista, Paul Mario Day", escribió la banda More, de la que fue cantante, en un comunicado de Facebook.

Day fue parte de la banda desde diciembre de 1975 hasta octubre de 1976, cuando fue reemplazado por Dennis Wilcock debido a su falta de carisma escénico, según el documental Iron Maiden: The Early Days.

Aunque no grabó álbumes con Iron Maiden, afirmó haber coescrito la canción "Strange World" del álbum debut de 1980, aunque nunca recibió crédito oficial.

"En 1976, conseguir fotos o grabaciones era casi imposible para los pobres del este de Londres, por eso no puedo demostrar que compuse la letra y la melodía. Diría que fue un robo creativo, no deliberado. Sin embargo, creo que, de saber que me hubiera hecho ganar una fortuna, habría hecho lo correcto y enmendado el error", afirmó unos años atrás.

Tras dejar Iron Maiden, Day lideró la banda More, con la que grabó el álbum Warhead (1981) y actuó en el festival Monsters of Rock de 1981 junto a AC/DC, Whitesnake y Def Leppard.

También fue vocalista de Wildfire (1983-1984) y de una versión reformada de Sweet en 1985, grabando el álbum en vivo Live at the Marquee.

Andy Scott, compañero de Mario Day en la banda Sweet señaló que su colega murió "en paz en su casa en Australia. Mi más sentido pésame a su esposa, Cecily, a su familia y amigos".

En 1986 se mudó a Australia, donde continuó su carrera musical con bandas como Defaced y Crimzon Lake, además de participar como invitado en el álbum Bovonic Empire de Buffalo Crows.

Tributos de Iron Maiden, More y Andy Scott de Sweet destacaron su contribución al heavy metal británico y su legado en la Nueva Ola del Heavy Metal Británico (NWOBHM).

