Muere Stuart Craig, diseñador de Harry Potter, a los 83 años

El mundo del cine lamenta la partida de Stuart Craig, célebre diseñador de producción británico, quien murió el pasado 7 de septiembre a los 83 años

  • 09
  • Septiembre
    2025

El mundo del cine lamenta la partida de Stuart Craig, célebre diseñador de producción británico, quien murió el pasado 7 de septiembre a los 83 años tras una larga batalla contra el Parkinson.

La noticia fue confirmada por el British Film Designers Guild y compartida en redes sociales por Neil Lamont, colaborador cercano del creativo.

“Con gran pesar les informo que mi amigo y mentor, Stuart Craig, falleció anoche. Stuart fue el diseñador cinematográfico más venerado del Reino Unido y, muy probablemente, del cine. ¡Un verdadero gigante!”, escribió en su homenaje.

Nacido en Norwich, Reino Unido, Norman Stuart Craig dejó una huella indeleble en la industria con producciones memorables. Entre sus primeros trabajos destacan The Elephant Man, Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, Cry Freedom, Chaplin y The Secret Garden.

Su maestría lo llevó a conquistar tres premios Óscar: en 1983 por Gandhi, en 1989 por Dangerous Liaisons y en 1997 por El paciente inglés.

“Stuart y yo trabajamos juntos por primera vez en El paciente inglés. Las experiencias que tuve en esta película no solo me permitieron apreciar su talento, sus hermosos bocetos y su visión, sino también su forma de comportarse en todos los ámbitos de la vida: en el estudio, en el coche, en los restaurantes. Un verdadero caballero, con gracia, amabilidad y humildad”, añadió Lamont.

El legado de Craig se consolidó de manera definitiva al encargarse de dar vida al universo mágico de J. K. Rowling.

Fue responsable del diseño de producción en las ocho películas de Harry Potter y en la trilogía de Animales Fantásticos, marcando para siempre la estética de una de las sagas más influyentes de la historia del cine.

“Apuesto a que si le preguntas a alguien con qué diseñador le gustaría trabajar, la respuesta sin duda sería Stuart Craig. Cualquiera que lo haya conocido recordará su encuentro para siempre”, concluyó Lamont.


