Muere Totó la Momposina, leyenda del folclor colombiano

La cantante colombiana Totó la Momposina murió a los 85 años de edad, dejando un legado fundamental para la preservación de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de las Culturas de Colombia y por familiares cercanos de la artista, quienes señalaron que enfrentaba problemas delicados de salud desde finales del año pasado.

“Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra”, expresó el Ministerio de Cultura colombiano en un mensaje de despedida.

Nacida como Sonia Bazanta Vides en la isla fluvial de Mompox, en el departamento de Bolívar, Totó la Momposina se convirtió en una de las voces más importantes de la música tradicional afroindígena y campesina de Colombia.

Desde niña comenzó a cantar en pueblos ribereños del río Magdalena, influenciada por una familia profundamente ligada a la música popular.

Con el paso de los años desarrolló un estilo único que fusionó sonidos africanos, indígenas y caribeños, convirtiéndose en referente mundial de géneros como la cumbia, el bullerengue, el mapalé, el porro y la champeta.

Su carrera artística superó las seis décadas y la llevó a presentarse en escenarios de América Latina, Europa y Estados Unidos.

Embajadora cultural de Colombia

Totó la Momposina fue reconocida internacionalmente no solo por su voz, sino también por su papel como guardiana de las tradiciones musicales del Caribe colombiano.

Entre sus discos más representativos destacan "La Candela Viva", "Pacantó" y "La Bodega", mientras que canciones como "El pescador" y "Yo me llamo" cumbia se transformaron en himnos del folclor colombiano.

Una de sus presentaciones más recordadas ocurrió en 1982, cuando participó en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en Estocolmo.

El Ministerio de Cultura destacó que la artista “habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de Colombia”.

Reconocimientos internacionales

La trayectoria de Totó la Momposina recibió múltiples reconocimientos a nivel mundial. En 2013 obtuvo el Premio a la Trayectoria del Latin Grammy Awards por su contribución a la preservación y difusión del folclor latinoamericano.

Su influencia alcanzó a varias generaciones de músicos y artistas que encontraron en su trabajo una conexión profunda con las raíces culturales del continente.

Además de cantante, Totó fue considerada una “cantadora”, figura tradicional que mantiene viva la memoria musical de los pueblos a través de la interpretación oral y escénica.

Su despedida de los escenarios

La artista se retiró oficialmente de los escenarios en septiembre de 2022 en una presentación homenaje donde compartió escenario con Adriana Lucía y Nidia Góngora.

Aquella noche fue celebrada como un reconocimiento a su trayectoria y al impacto cultural que dejó en la música latinoamericana.

Comentarios