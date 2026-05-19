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Finanzas

Buscan comercios y CIDH evitar abusos de turistas durante Mundial

Durante la presentación, los organizadores aclararon que la estrategia no busca sustituir las funciones de las autoridades, sino colaborar desde la prevención

  • 19
  • Mayo
    2026

Aprovechando la expectativa de un mayor flujo de visitantes por el Mundial 2026, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) anunciaron una alianza para prevenir abusos contra turistas y comerciantes, además de promover una cultura de atención y hospitalidad en Nuevo León.

El programa contempla la instalación de módulos de atención y orientación para visitantes y negocios locales, uno de ellos en las instalaciones de Canacope Monterrey.

Estos espacios ofrecerán asesoría, acompañamiento y atención preventiva ante posibles conflictos o irregularidades.

“El pequeño comercio también puede convertirse en protagonista de una ciudad hospitalaria, segura, inclusiva y preparada para recibir al mundo”, afirmó la presidenta de Canacope Monterrey, Catalina Domínguez Estrada.

Buscan que proyecto permanezca más allá de la justa mundialista

Asimismo, Jorge J. Cavazos Manrique, ministro de derechos humanos, señaló que la intención es que el proyecto permanezca más allá de la justa mundialista.

“No queremos un proyecto temporal para el Mundial. Queremos dejar instalada una cultura permanente de atención humanitaria y comercio digno”, expresó.

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Añadió que el pequeño comercio debe prepararse “para convertirse en un embajador de hospitalidad y confianza”.

Durante la presentación, los organizadores aclararon que la estrategia no busca sustituir las funciones de las autoridades, sino colaborar desde la prevención y la orientación ciudadana.

Además, indicaron que trabajarán en coordinación con el Estado mediante mesas de diálogo y programas como “cero clausuras”, con el fin de apoyar a pequeños negocios y evitar afectaciones durante la celebración del Mundial.


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