Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_4_36234cfc74
Escena

Muere Tristan Rogers, estrella del programa 'Hospital General'

Tristan Rogers, conocido por su icónico papel como Robert Scorpio en la telenovela General Hospital, falleció este viernes 15 de agosto a los 79 años

  • 16
  • Agosto
    2025

Tristan Rogers, conocido por su icónico papel como Robert Scorpio en la telenovela General Hospital, falleció este viernes 15 de agosto a los 79 años tras una batalla contra el cáncer de pulmón, según confirmó el productor ejecutivo de la serie, Frank Valentini

Rogers, quien interpretó al carismático espía durante 45 años, transformó un papel inicialmente pensado para un solo día en uno de los personajes más queridos de la serie, apareciendo en más de 1,400 episodios.

"Toda la familia de 'General Hospital' está desconsolada al enterarse del fallecimiento de Tristan Rogers. Tristan cautivó a nuestros fans durante más de 50 años y Port Charles no será lo mismo sin él (o sin Robert Scorpio). Me gustaría extender mis más profundas condolencias a su familia y amigos durante este difícil momento. Tristan fue un talento único en su clase y se le extrañará mucho. Que descanse en paz", confirmó Valentini en su comunicado. 

Su última aparición en el programa fue el 17 de julio de 2025, en una emotiva escena donde su personaje dio la bienvenida a su hija Sasha y conoció a suastie granddaughter, Daisy.

La comunidad de la telenovela y sus fanáticos lamentan profundamente su pérdida, destacando su legado en historias como la del Ice Princess y sus romances con personajes como Anna Devane y Holly Sutton.

Rogers dejó una huella imborrable en la televisión diurna y es recordado por su carisma y talento único. 

Le sobreviven su esposa, Teresa Parkerson, y sus hijos, Sara y Cale.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Reportan_muerte_de_un_adulto_mayor_en_una_banqueta_de_Monterrey_ece80dde98
Reportan muerte de un adulto mayor en una banqueta de Monterrey
Jacqueline_Yamilet_Briones_Torres_a04c525c04
Familia de Jacqueline Yamilet pide evitar especulaciones del caso
escena_nobuo_yamada_20cdf808ff
Muere Nobuo Yamada, cantante del opening de Saint Seiya
publicidad

Últimas Noticias

AP_25229369914009_9a9b572327
Sobrecargos de Air Canada desafían orden de regresar al trabajo
Gcnk_N7y_Wo_A_Asq_Bu_41b6ca42db
Buscan controlar caza de rinocerontes con cuernos radioactivos
Inaugura_Sheinbaum_unidad_de_medicina_familiar_en_Ecatepec_a63a98d8b4
Inaugura Sheinbaum unidad de medicina familiar en Ecatepec
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
Inaugura_HCMF_planta_en_Ramos_Arizpe_invierten_MXM_328_millones_474e1b1e03
Inaugura HCMF planta en Ramos Arizpe; invierten MXM$328 millones
pemex_sheinbaum_soborno_53f01d2ba8
Sobornos a Pemex revelados por EUA no se concretaron: Presidencia
publicidad
×