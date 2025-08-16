Muere Tristan Rogers, estrella del programa 'Hospital General'

Tristan Rogers, conocido por su icónico papel como Robert Scorpio en la telenovela General Hospital, falleció este viernes 15 de agosto a los 79 años tras una batalla contra el cáncer de pulmón, según confirmó el productor ejecutivo de la serie, Frank Valentini

Rogers, quien interpretó al carismático espía durante 45 años, transformó un papel inicialmente pensado para un solo día en uno de los personajes más queridos de la serie, apareciendo en más de 1,400 episodios.

"Toda la familia de 'General Hospital' está desconsolada al enterarse del fallecimiento de Tristan Rogers. Tristan cautivó a nuestros fans durante más de 50 años y Port Charles no será lo mismo sin él (o sin Robert Scorpio). Me gustaría extender mis más profundas condolencias a su familia y amigos durante este difícil momento. Tristan fue un talento único en su clase y se le extrañará mucho. Que descanse en paz", confirmó Valentini en su comunicado.

Su última aparición en el programa fue el 17 de julio de 2025, en una emotiva escena donde su personaje dio la bienvenida a su hija Sasha y conoció a suastie granddaughter, Daisy.

La comunidad de la telenovela y sus fanáticos lamentan profundamente su pérdida, destacando su legado en historias como la del Ice Princess y sus romances con personajes como Anna Devane y Holly Sutton.

Rogers dejó una huella imborrable en la televisión diurna y es recordado por su carisma y talento único.

Le sobreviven su esposa, Teresa Parkerson, y sus hijos, Sara y Cale.

