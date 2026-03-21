Raúl Jiménez llora tras su primer gol desde la muerte de su padre

El delantero mexicano Raúl Jiménez protagonizó un momento cargado de emoción este sábado al romper en llanto tras anotar su primer gol desde el fallecimiento de su padre, ocurrido la semana pasada.

El atacante convirtió un penal que selló la victoria 3-1 del Fulham FC sobre el Burnley FC, en duelo correspondiente a la Premier League. Tras enviar el balón al fondo de la red, Jiménez cayó de rodillas y levantó ambas manos al cielo en señal de dedicatoria.

Visiblemente conmovido, el mexicano no pudo contener las lágrimas mientras regresaba al círculo central. Al finalizar el encuentro, se le observó secándose el rostro, aún afectado por el momento.

Un homenaje desde el corazón

El gesto del futbolista fue interpretado como un homenaje a su padre, Raúl Jiménez Vega, cuyo fallecimiento fue anunciado el pasado 13 de marzo por la Federación Mexicana de Fútbol.

Tras el silbatazo final, Jiménez recibió muestras de apoyo por parte de sus compañeros de equipo. Entre ellos destacaron el delantero Rodrigo Muniz y el entrenador Marco Silva, quienes lo abrazaron en un gesto de solidaridad.

Con este tanto, el atacante reafirmó su efectividad desde el punto penal en la liga inglesa, donde ha convertido los 14 cobros que ha ejecutado en la Premier League.

Jiménez, quien también tuvo un paso destacado por el Wolverhampton Wanderers FC, continúa siendo una pieza clave en el ataque del Fulham, ahora en medio de un momento personal complejo.

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