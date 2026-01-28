Podcast
Nicki Minaj dice ser 'fan número uno' de Donald Trump

Nicki Minaj se declaró la 'fan número uno' de Trump y anunció una donación de cientos de miles de dólares a las 'Trump Accounts' para niños

La rapera Nicki Minaj expresó públicamente su respaldo al presidente Donald Trump durante el Trump Accounts Summit, evento organizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde además anunció una donación de cientos de miles de dólares a un programa federal de inversión infantil.

Se declara “fan número uno” de Trump

Durante su participación como oradora, Minaj afirmó ser “probablemente la fan número uno” del presidente y aseguró que su apoyo no cambiará pese a las críticas que ambos reciben.

La artista señaló que el rechazo y el “bullying” solo la motivan a respaldarlo con mayor fuerza y afirmó que “Dios está protegiendo” a Trump.

En el evento, Minaj anunció una contribución estimada entre 150 mil y 300 mil dólares a las llamadas “Trump Accounts”, un programa de cuentas de inversión con beneficios fiscales dirigido a niños nacidos en Estados Unidos entre 2025 y 2028.

El esquema contempla un depósito inicial de mil dólares por parte del gobierno federal, complementado con aportaciones privadas para impulsar el ahorro a largo plazo.

Reconocimiento presidencial en el escenario

Trump elogió a la rapera, a quien calificó como “la rapera femenina más grande y exitosa de la historia”, y agradeció su aportación, señalando que podría beneficiar especialmente a hijos de sus seguidores, conocidos como los “Barbz”.

EH UNA FOTO - 2026-01-28T135532.330.jpg

El mandatario incluso invitó a Minaj a subir al escenario junto al empresario Kevin O’Leary, otro de los asistentes destacados.

El respaldo de Minaj marca un cambio respecto a su postura de 2020, cuando había rechazado apoyar públicamente a Trump.

En los últimos años, sin embargo, su cercanía con el presidente ha sido más visible.


