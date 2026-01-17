“Regalo” de Machado a Trump provoca molestia en Noruega

La reciente acción de María Corina Machado, quien entregó su Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desencadenó una serie de descontentos en el país sede del galardón.

El Instituto Nobel declaró ayer que “aunque la medalla o el diploma cambien de propietario, eso no modifica para nada la identidad de la persona o la organización a la que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado”, luego de que Machado regaló la suya al magnate republicano “en reconocimiento a su singular compromiso con nuestra libertad (la de los venezolanos)”.

Los líderes políticos noruegos condenaron la “absurda” decisión de la opositora venezolana y acusaron al presidente estadounidense de ser un “clásico presumido” que se atribuye el mérito del trabajo de otros.

“Pensé que fue un gesto muy bonito”, declaró el magnate republicano. “Y, por cierto, creo que (Machado) es una gran mujer y volveremos a hablar”, añadió.

Comentarios