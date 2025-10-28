Cerrar X
escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía

La actriz sorprendió con un cambio permanente en sus ojos, tras someterse a una cirugía estética valuada en unos $12,000 dólares

  • 28
  • Octubre
    2025

Ninel Conde volvió a sorprender a sus seguidores con un cambio radical en su apariencia. Esta vez no se trata de su cabello, sino de un cambio permanente en el color de sus ojos.

De acuerdo con diversos medios, la actriz y cantante habría aprovechado las ganancias obtenidas tras su participación en un reality show, donde fue la tercera participante mejor pagada, con un ingreso de $500,000 pesos por semana.

Tomando en cuenta que permaneció tres semanas en el programa, Ninel habría acumulado alrededor de un millón y medio de pesos, parte de los cuales, según rumores, destinó a una cirugía estética ocular.

Su nueva apariencia generó confusión entre sus seguidores, quienes inicialmente creyeron que usaba pupilentes. Sin embargo, trascendió que se sometió a un procedimiento médico permanente para modificar el color de sus ojos.

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que la intérprete habría pagado $12,000 dólares, aproximadamente $220,000 pesos, por la intervención.


