‘No estoy bien, estoy triste y cansado’: Sanz

El cantante y compositor de musical, Alejandro Sanz, generó preocupación a sus seguidores después de publicar un mensaje en el que asegura estar 'triste', y que a veces 'no quiere ni estar'.

'No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar', se lee en el mensaje.

'Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual', continúa el texto.