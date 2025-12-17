Podcast
Internacional

Enfrenta 15 cargos de asesinato sospechoso del tiroteo en Sídney

La policía de Australia acusó a Naveed Akram, presunto autor del ataque en la playa Bondi, de 59 delitos, incluidos 15 cargos de asesinato y terrorismo

  • 17
  • Diciembre
    2025

Las autoridades australianas presentaron cargos formales contra Naveed Akram, de 24 años, señalado como uno de los responsables del tiroteo masivo ocurrido el domingo durante una celebración de Hanukkah en la playa Bondi, en Sídney.

El ataque dejó 15 personas muertas y más de 20 heridas.

Akram fue acusado este miércoles luego de salir del coma inducido en el que permanecía desde el enfrentamiento con la policía.

La Fiscalía le imputó 59 delitos, entre ellos 15 cargos de asesinato, uno por cada víctima fatal, además de cometer un acto terrorista.

Terrorismo y explosivos en la investigación

La policía detalló que también enfrenta 40 cargos por intento de homicidio contra personas lesionadas y otro más por colocar explosivos improvisados con la intención de causar daño.

En el vehículo utilizado por los agresores se hallaron bombas caseras, según confirmaron las autoridades.

Ataque antisemita bajo la lupa

Las investigaciones apuntan a que el atentado estuvo dirigido contra la comunidad judía. Todas las víctimas identificadas hasta ahora profesaban esa fe y participaban en un evento público de Hanukkah.

La policía federal reiteró que el ataque fue “inspirado por el Estado Islámico”.

Australia, entre el duelo y el debate

Mientras avanzan los funerales de las víctimas, el país enfrenta un debate nacional sobre el antisemitismo, la protección policial en actos comunitarios y la necesidad de endurecer aún más las leyes de control de armas, pese a que Australia ya cuenta con una de las legislaciones más estrictas del mundo.

Por su parte, el gobierno federal aseguró que no bajará la guardia y prometió acciones concretas para reforzar la seguridad y combatir los crímenes de odio.


