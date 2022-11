¿No más magos? Cancelan saga de 'Animales fantásticos'

La precuela de 'Harry Potter', Animales fantásticos, ya no se encuentra entre los intereses de Warner Bros, pues la última película fracasó en taquilla.

La saga de magos de Harry Potter marcó un antes y un después no solo en la literatura juvenil, sino también en las franquicias cinematográficas, pues durante siete películas, logró mantener al público enganchado con los personajes interpretados por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint; es por ello que, al acabar con las adaptaciones de la novela de Harry Potter, era tanta la euforia por los magos que decidieron continuar con una precuela de esta historia.









Animales fantásticos de la autora J.K Rowling sigue la historia de Newt Scamander, un zoólogo mágico que se encuentra involucrado en la batalla por el bien y el mal de el mundo de magos, en compañía de un joven Albus Dumbledore y villanos como Credence y Grindelwald.







Y aunque el despunte de esta nueva saga de magos fue positivo con Animales fantásticos y donde encontrarlos y Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, la tercera entrega titulada: Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, no tuvo el recibimiento esperado, pues tuvo tan solo un aproximado del 50% esperado en taquilla. La decadencia de este último estreno podría ser decisivo por el estudio de entretenimiento de Warner Bros, pues a pesar de tener contempladas dos películas más de esta historia, la saga podría concluir con tres, en vez de cinco filmes.











La noticia de la pausa de Animales fantásticos viene luego de que el actual CEO de WarnerBros, David Zaslav, indicara que la casa productora tuviera intenciones de negociación con J.K Rowling para sacar más contenido directo de Harry Potter, tales como series o nuevas películas, pero, sin embargo, se había frenado totalmente la continuación de esta saga-precuela de magos.



Esta producción y elenco ha presentado diversos altibajos que al público no le agradaron, empezando por sustituir a Johnny Depp del papel de Grindelwald y poner a Mads Mikkelsen en su lugar, los problemas de violencia del actor Ezra Miller quién interpretaba a Credence, los comentarios transfóbicos de J.K Rowling, la pérdida de protagonismo de un personaje femenino fuerte tal como Tina Goldstein, interpretado por Katherine Waterston y, por último, la llegada de un nuevo CEO a WarnerBros.







Por el momento, las historias de magos siguen en pausa, no solo por la cancelación de Animales Fantásticos, sino también por la negativa de Daniel Radcliffe de volver a interpretar a Harry Potter por el momento, debido a que la historia que continua con su personaje es “Harry Potter and the Cursed Child', en donde ahora es un mago adulto y padre de familia; según Radcliffe no retomaría el papel hasta que su edad coincida realmente con la edad del personaje.