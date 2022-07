Noah Schnapp confirma que Will es gay y está enamorado

El actor dejó clara la postura acerca de su personaje y confirmó la teoría que desde hace tiempo tenían en mente los fans de la serie

Noah Schnapp conocido por interpretar a Will en la exitosa serie de Netflix confirmó que su personaje es homosexual y está enamorado de su mejor amigo Mike Wheeler interpretado por Finn Wolfhard.

Aunque parecía bastante evidente que Will tenía sentimientos por Mike (su hermano Jonathan es el único que parece darse cuenta en la serie), el actor Noah Schnapp no había querido confirmar la orientación sexual de su personaje, dando respuestas evasivas cuando era cuestionado sobre el tema.

Fue en una reciente entrevista con un medio estadounidense que el actor habló por primera vez del tema luego del final de la cuarta temporada de la serie.

"A ver, queda bastante claro esta temporada que Will siente algo por Mike. Han estado sacando eso intencionalmente en las últimas temporadas. Incluso en la temporada 1, insinuaron eso y poco a poco creció esa historia. Para la temporada 4, interpreté a este personaje que ama a su mejor amigo pero lucha por saber si lo aceptarán o no, y se siente como un error y como si no perteneciera al grupo. Will siempre se ha sentido así. Todos sus amigos, todos tienen novias y todos encajan en sus diferentes clubes. Will realmente nunca ha encontrado un lugar en el que encajar. Creo que es por eso que tantas personas se me acercan y me dicen que aman a Will y se identifican tanto con él, porque es un personaje muy real."

El actor de 17 años habló también del reto de interpretar a su personaje a la par de su crecimiento en la vida.

"Ha sido un desafío, pero creo que ha sido divertido poder ponerme en su lugar. Porque realmente tengo que tener en cuenta, que no es cosa de una sola capa luchando por salir. Este trauma multifacético se remonta a años atrás, primero fue el Demogorgon y luego sus amigos lo abandonaron, nunca lo reconocieron, y ahora tiene miedo de salir y no sabe si lo aceptarán", declaró.

La serie Stranger Things fue renovada para una quinta temporada y se espera que el personaje interpretado por Schnapp sea uno de los pilares más importantes para el final de temporada.