Ofrece Sonora $500,000 por médico que aplicaba sueros vitaminados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora difundió una ficha de búsqueda para localizar al médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, señalado por su presunta responsabilidad en varias muertes relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados en clínicas de la entidad.

A través de redes sociales, la dependencia estatal informó que ofrece una recompensa de hasta $500,000 pesos a quien proporcione información “eficiente, veraz, precisa y oportuna” que permita ubicar y detener al médico.

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía, Verduzco Soto es investigado por el delito culposo con resultado material de homicidio por responsabilidad médica.

SE BUSCAN POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA:

COMUNICARSE AL TELÉFONO (662) 289 8800,

EXTENSIÓN: 15340 Y 15343, O AL CORREO:

SEBUSCA@FISCALIA.SONORA.GOB.MX pic.twitter.com/aFmBFha0ug — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 12, 2026

Incumplió audiencia judicial

Las autoridades recordaron que hace unos días el médico no acudió a la audiencia inicial programada para enfrentar las acusaciones en su contra, situación que derivó en nuevas acciones de búsqueda.

La Fiscalía explicó que, tras el incumplimiento procesal, corresponderá al juez oral notificar al juez de distrito sobre la situación para determinar el futuro del juicio de amparo promovido por el señalado.

“No fue posible llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación programada debido al incumplimiento de comparecer ante la autoridad judicial”, informó la institución.

Interpol participa en la búsqueda

Luego de que Verduzco Soto no se presentara ante la justicia, corporaciones estatales y federales desplegaron un nuevo operativo de localización.

Las investigaciones ya cuentan también con apoyo de la Interpol, ante la posibilidad de que el médico pudiera abandonar el país para evadir a las autoridades.

El pasado 7 de abril, el fiscal de Sonora, Rómulo Salas Chávez, aseguró que la captura del médico estaba cerca de concretarse gracias a las diligencias realizadas por la corporación.

Señalan prácticas irregulares en clínicas

Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, explicó que las muertes atribuidas al médico habrían sido provocadas por mezclas de insumos realizadas dentro de sus propias clínicas y no necesariamente por la calidad de los productos utilizados.

Las investigaciones apuntan a presuntas prácticas irregulares en los consultorios ubicados en Hermosillo y Ciudad Obregón, ambos cateados previamente por las autoridades.

Según declaraciones del mandatario estatal, los sueros vitaminados eran ofrecidos de manera indiscriminada y sin controles estrictos.

“Se vendían como si fueran cafés; incluso podían pedir un suero ‘para llevar’”, expresó Durazo al referirse a las operaciones detectadas en los establecimientos.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número oficial de víctimas relacionadas con el caso, aunque la investigación continúa abierta y bajo seguimiento de la Fiscalía estatal.

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