Finanzas

Prada completa la compra de Versace por 1,375 mdd

Prada cerró la compra de Versace por 1,375 mdd y suma a la icónica firma a su portafolio, en un movimiento estratégico que busca consolidar un gigante del lujo

  • 02
  • Diciembre
    2025

Prada anunció este martes la finalización de la compra de Versace a Capri Holdings, operación valuada en 1,375 millones de dólares tras obtener todas las autorizaciones regulatorias necesarias.

El grupo italiano había firmado el acuerdo definitivo en abril por alrededor de 1,500 millones de dólares, cifra que finalmente se ajustó.

La adquisición representa un giro estratégico para Prada, que llevaba años expresando su interés por la célebre casa fundada en 1978 por Gianni Versace.

Versace se suma al portafolio de Prada

La marca, reconocida globalmente por su estética audaz y glamurosa, se integrará a las dos firmas principales del grupo: Prada y Miu Miu, esta última en pleno auge de crecimiento.

El movimiento consolida la ambición de crear un gran líder del lujo “hecho en Italia”, en un contexto en el que numerosas casas de moda familiares han sido absorbidas por conglomerados franceses, suizos o estadounidenses.

Prada-Versace-compra-021225-700x438.jpg

Donatella Versace, directora creativa e ícono de la marca, celebró la fecha con un mensaje emotivo en Instagram, destacando que el cierre de la operación coincidió con su cumpleaños: “Hoy es tu día y el día en que Versace se une a la familia Prada… Te echo de menos, siempre”, escribió en referencia a su hermano Gianni.

Capri Holdings reducirá deuda

El presidente y director ejecutivo de Capri Holdings, John D. Idol, informó que los recursos obtenidos de la venta serán destinados a liquidar la mayor parte de la deuda de la compañía.

Aseguró que la empresa continuará enfocada en fortalecer sus otras dos firmas, Michael Kors y Jimmy Choo, y expresó su convicción de que Prada es “el socio ideal” para guiar a Versace hacia su siguiente etapa de crecimiento.

También agradeció al equipo directivo de la marca por su liderazgo y compromiso.

Nuevo liderazgo para una nueva etapa

Lorenzo Bertelli, hijo de Miuccia Prada y heredero del grupo, asumirá el cargo de presidente ejecutivo de Versace, una decisión anunciada desde noviembre.

Bertelli subrayó que completar la adquisición era la “prioridad” del grupo y descartó por ahora la compra de otras grandes firmas italianas, como Armani.

1744179830645.jfif

La operación, autorizada por la Comisión Europea al no representar riesgos de competencia, marca uno de los movimientos más relevantes en la industria del lujo este año y fortalece la posición de Prada como un actor clave en el mercado global de la moda de alta gama.


Comentarios

Etiquetas:
