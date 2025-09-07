Cerrar X
AP_25250670683334_f77ce3ce52
Escena

Nueva entrega de 'El Conjuro' lidera la taquilla

El fin de semana que se estrenó “The Conjuring: Last Rites” llevó al género a superar los 1,000 millones de dólares en ganancias en la taquilla norteamericana

  • 07
  • Septiembre
    2025

Es el año del horror y “El Conjuro” no fue la excepción. El fin de semana que se estrenó “The Conjuring: Last Rites” llevó al género a superar los 1,000 millones de dólares en ganancias en la taquilla norteamericana de este año.

La secuela de terror recaudó 83 millones de dólares a nivel nacional en 3,802 cines, convirtiéndose en el tercer estreno nacional más alto para una película de terror, solo detrás de “It” y “It: Chapter Two”. Ahora es el mayor estreno de terror a nivel internacional, con 104 millones de dólares en ganancias fuera de los cines de América del Norte.

La película también rompió récords para el universo de “El Conjuro”, asegurando el mayor fin de semana de estreno en la franquicia. El desempeño de la película es un testimonio del éxito de la franquicia en producir películas de terror clásicas desde que se lanzó la primera película en 2013, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios para la firma de datos Comscore.

“El público sabe que cuando va a ver 'El Conjuro', en el momento en que suena esta música aterradora y ominosa con el logo de Warner, sabe que te espera un viaje salvaje”, agregó Dergarabedian.

La película ha recibido críticas mixtas de los críticos, con un 55% en Rotten Tomatoes y un CinemaScore de “B”.

Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan a la gran pantalla en la novena entrega de “El Conjuro” como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes intentan expulsar a un demonio de la casa de una familia.

“Last Rites” (“Últimos Ritos”) también le dio a Warner Bros. Pictures otra victoria en la taquilla del fin de semana de estreno, convirtiéndose en el octavo debut número uno del distribuidor este año y la séptima película consecutiva del estudio en debutar con más de 40 millones de dólares a nivel nacional.

Las cifras del fin de semana de estreno de la película son casi el doble que las de otras películas de terror exitosas este año, incluido el éxito inesperado de agosto de Zach Cregger “Weapons”, “Final Destination: Bloodlines” y “Sinners”, todas lanzadas por Warner Bros.

“Esto solo muestra cómo, posiblemente más que cualquier otro género, el terror ha resistido la prueba del tiempo”, explicó Dergarabedian. “Eso se debe a que no hay nada como ver una película de terror en una sala oscura llena de extraños”.

El género de terror cruzó por última vez la marca de los 1,000 millones de dólares en 2023. Alcanzar ese umbral tan temprano en el año es algo sin precedentes, dijo Dergarabedian, “porque generalmente necesitas un año completo de taquilla de películas de terror para acumular tanto dinero”.

Próximas películas de terror como “Black Phone 2” y “Five Nights at Freddy's 2” probablemente aumenten esa cifra, señaló Dergarabedian.

El resto de los primeros lugares fueron ocupados por varios títulos que se mantienen en cartelera. “Armas” aseguró el tercer lugar durante su quinto fin de semana, recaudando 5,4 millones de dólares en ganancias en los cines de América del Norte. La película debutante, “Freakier Friday”, ocupó el cuarto lugar con 38 millones de dólares.

A continuación, el estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “El Conjuro: Extremaunción”, 8.3 millones de dólares.

2. “Hamilton”, 10 millones de dólares.

3. “Armas”, 5.4 millones de dólares.

4. “Freakier Friday”, 3.8 millones de dólares.

5. “Atrapados Robando”, 3.2 millones de dólares.

6. “Las Rosas”, 2.8 millones de dólares.

7. “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos”, 2.8 millones de dólares.

8. “Los malos 2”, 2.5 millones de dólares.

9. “Luz del Mundo”, 2.4 millones de dólares.

10. “Superman”, 1 millón de dólares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2_f324438c48
Muere Dan Rivera, encargado de cuidar a la muñeca 'Annabelle'
escena_veronica_castro_ana_martin_d95c4322cf
Verónica Castro y Ana Martín serán homenajeadas en GIFF 2025
AP_25145717414493_8707d3c3c1
'Lilo & Stich' hace equipo con Tom Cruise para liderar taquillas
publicidad

Últimas Noticias

AP_25252145864796_02ec730408
Corea del Norte prueba motor para misil de largo alcance
Whats_App_Image_2025_09_08_at_11_03_02_PM_b21363908f
Reconoce Miguel Flores el trabajo de PC ante intensas lluvias
Whats_App_Image_2025_09_08_at_10_40_15_PM_1_fe2dcccb58
Rescatan a tres menores atrapados en el Río Santa Catarina
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×