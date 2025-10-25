Frente frío llegaría a Monterrey la próxima semana

Aunque los amantes del otoño no han tenido un buen mes y medio de buenas temperaturas en el Área Metropolitana, su salvación parece estar muy cerca, pues a partir de este lunes comenzaría un descenso gradual del clima.

De acuerdo con diversos pronósticos del tiempo, este lunes la temperatura máxima sería de 31 grados, sin embargo, la buena noticia es que la mínima será de unos agradables 16 grados. Para martes la cosa sería muy similar, con más de 30 grados como temperatura máxima y 18 de mínima.

Sería a partir del miércoles que comience el característico clima de otoño, primero con un 50% de probabilidad de lluvia, que colocaría el termómetros en unos muy agradables 18 grados como temperatura máxima y 11° como mínima.

El jueves la posibilidad de lluvia desaparece, pero la temperatura sería la misma que el día anterior. Y si eres de los que disfruta pasar su noche de Halloween con películas de terror, el viernes se repetiría la temperatura máxima de 18° y la mínima de 11 grados.

Ya para el sábado la temperatura subiría un poco, pero aun así los 20 grados como temperatura máxima son muy agradables para el fin de semana, aunado a los 12° que habría como mínima.

