Cerrar X
frio_monterrey_b5e32dde47
Nuevo León

Frente frío llegaría a Monterrey la próxima semana

Sería a partir de este miércoles que las temperaturas frescas y agradables lleguen a ponerle un buen cierre a octubre, que fue sorpresivamente cálido

  • 25
  • Octubre
    2025

Aunque los amantes del otoño no han tenido un buen mes y medio de buenas temperaturas en el Área Metropolitana, su salvación parece estar muy cerca, pues a partir de este lunes comenzaría un descenso gradual del clima.

De acuerdo con diversos pronósticos del tiempo, este lunes la temperatura máxima sería de 31 grados, sin embargo, la buena noticia es que la mínima será de unos agradables 16 grados. Para martes la cosa sería muy similar, con más de 30 grados como temperatura máxima y 18 de mínima.

Sería a partir del miércoles que comience el característico clima de otoño, primero con un 50% de probabilidad de lluvia, que colocaría el termómetros en unos muy agradables 18 grados como temperatura máxima y 11° como mínima.

El jueves la posibilidad de lluvia desaparece, pero la temperatura sería la misma que el día anterior. Y si eres de los que disfruta pasar su noche de Halloween con películas de terror, el viernes se repetiría la temperatura máxima de 18° y la mínima de 11 grados.

Ya para el sábado la temperatura subiría un poco, pero aun así los 20 grados como temperatura máxima son muy agradables para el fin de semana, aunado a los 12° que habría como mínima.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25299076185795_6679f7a4f9
Dodgers derrota 5-1 a Azulejos y empata la Serie Mundial
PORTADAS_WEB_2025_06_03_T210854_143_c8ac3ae700
ONU exige a Israel permitir ayuda de invierno para Gaza
Blue_Jays_06d2b58f8c
Azulejos aplastan a Dodgers 11-4 en inicio de Serie Mundial
publicidad

Últimas Noticias

G4_J9hno_XUAABE_q_68ceb775a0
¡Con frío al Clásico! Cruz Azul derrota por 2-0 a Rayados
Huracan_Melissa_108e12b050
Melissa se convierte en huracán de categoría 3
ine_c408a82588
INE desmiente haber sufrido hackeo de su sistema
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
UANL_12_9a8816e0b3
Logo de regio llega a Coldplay y al jersey del Barcelona
publicidad
×