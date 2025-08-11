Cerrar X
Escena

¿Nueva era para Taylor Swift? Taylornation desata especulaciones

Taylor Nation, la cuenta oficial del equipo de Taylor Swift, desató especulaciones sobre una posible nueva era con un post críptico este lunes en  redes sociales. 

La publicación acompañado de 12 fotos de Taylor en atuendos naranjas de su Eras Tour, decía "Pensando en cuando dijo “Nos vemos en la próxima era…”

Este color, nunca antes usado en sus eras, y las 12 imágenes han llevado a los fans a teorizar que se trata de su duodécimo álbum, apodado TS12.

Además, el mismo día, el podcast New Heights de Travis y Jason Kelce anunció un episodio especial para el 13 de agosto (el número favorito de Taylor) con un invitado misterioso y un fondo naranja, donde Jason parece usar una sudadera del Eras Tour.

Los fans notaron que Republic Records comentó un emoji de corazón ardiente en el post de Taylor Nation y dio like al de New Heights, avivando las sospechas de un anuncio inminente.

Pistas previas alimentan la teoría: en abril de 2024, Universal Music Group Suecia filtró que el compositor Erik Arvinder estaba “terminando el disco de Taylor Swift”; en julio de 2025, The Sun reportó que Taylor grabó un video con estética setentera; y los fans han encontrado guiños como 12 letras “i” en una carta sobre la recompra de sus másters o pendientes con 12 joyas en los Grammy 2025.

Aunque no hay confirmación oficial, la sincronía de los posts, el color naranja y la conexión con Travis Kelce sugieren que algo grande podría anunciarse el 13 de agosto en New Heights.

Los fans especulan que TS12 podría ser un álbum pop vibrante, posiblemente inspirado en su relación con Kelce, contrastando con el tono más oscuro de The Tortured Poets Department.


Comentarios

