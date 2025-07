Oasis hace bromas sobre el video viral del concierto de Coldplay

Liam Gallagher, fiel a su estilo provocador, se burló del escándalo viral del "kiss cam" de Coldplay durante un concierto de Oasis en Heaton Park, Manchester, este domingo.

Antes de tocar "Slide Away", dijo a la multitud: “¿Hay tortolitos por ahí? No se preocupen, no tenemos esa cámara chismosa de Coldplay. No nos importa con quién estén mezclándose, tonteando o metiendo mano, no es nuestro asunto”.

“Los Que están siendo infieles no se preocupen que no tenemos esa cámara de Coldplay aquí”: Liam Gallagher de Oasis en el show de Manchester Ayer 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/rhAri6Hf15 — Alejandro Marin (@themusicpimp) July 21, 2025

Esto fue en referencia a un video de un concierto de Coldplay en Boston el 16 de julio, donde la cámara captó a Andy Byron, CEO de Astronomer, y a Kristin Cabot, jefa de recursos humanos, abrazados, quienes se apartaron rápidamente al verse en la pantalla.

Chris Martin bromeó: “O están teniendo una infidelidad o son muy tímidos”, lo que desató una tormenta mediática y la renuncia de Byron tras una investigación de su empresa.

Gallagher aprovechó el momento para diferenciar los shows de Oasis, asegurando que no expondrían a su público de esa manera, con su característico tono irreverente.

El comentario no solo refleja su humor, sino también su historial de piques con Coldplay, aunque en 2017 colaboraron en el concierto benéfico One Love Manchester, donde Liam incluso elogió a Chris Martin.

Su mención al escándalo se viralizó aún más, con recreaciones del momento en eventos como un partido de los Philadelphia Phillies y hasta en SportsCenter.

