Escena

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casan en Cancún

Tras 15 años juntos, Odalys Ramírez y Patricio Borghetti celebraron una boda espiritual íntima en las playas de Cancún, rodeados de su familia

  • 05
  • Enero
    2026

La conductora Odalys Ramírez y el actor y presentador Patricio Borghetti dieron finalmente el “sí” después de 15 años de relación, en una ceremonia espiritual privada celebrada el pasado 2 de enero en Cancún.

La boda tuvo lugar en la playa del Hotel Sensira Resort Cancún, cumpliendo el deseo de la pareja de casarse con los pies en la arena y frente al mar, en un entorno sencillo y emotivo.

Celebración familiar y emotiva

La ceremonia reunió únicamente a su círculo más cercano, con alrededor de 12 invitados directos.

Uno de los momentos más conmovedores fue la participación de sus hijos Gia, Rocco y Santino, quienes llevaron los anillos al altar.

“Quisimos algo muy pequeño, con la familia súper directa nada más”, explicó Borghetti, al destacar el carácter íntimo de la celebración.

Unión civil previa y significado especial

Semanas antes, la pareja ya había formalizado su matrimonio por la vía civil en la Ciudad de México, de manera discreta. Para ambos, iniciar el 2026 con esta ceremonia espiritual representó una forma de celebrar su historia, su familia y los años compartidos.

Odalys señaló que el momento fue ideal ahora que sus hijos son más grandes y conscientes, convirtiendo la boda en un festejo familiar lleno de significado.

Ambos lucieron diseños especiales del diseñador mexicano Benito Santos, confeccionados especialmente para la ocasión y acordes al entorno playero.


