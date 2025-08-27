Ximena Navarrete celebra 15 años de su corona de Miss Universo

Con la misma emoción que la acompañó aquella noche en Las Vegas, Ximena Navarrete miró hacia atrás para recordar el momento que cambió su vida: su coronación como Miss Universo en el 2010.

Han pasado 15 años desde entonces y, lejos de las luces del escenario, la modelo y actriz celebró este aniversario de la forma más especial, rodeada de sus tres hijos, Ximena, Juan Carlos y Santiago, quienes hoy representan el título más importante de su vida, el de mamá.

La tapatía conmemoró este hito con una sesión de fotos en la que lució distintos vestidos rojos, evocando el inolvidable diseño de Benito Santos con el que conquistó la corona mundial.

Esta vez, sin embargo, el festejo tuvo un aire íntimo y entrañable, pues compartió un posado en familia, mostrando cómo la maternidad se ha convertido en el centro de su universo.

“En 2010, más de uno me entrevistó preguntándome que cómo me veía 15 años a futuro… Definitivamente esta era la manera en que me veía hace 15 años… ¡Nada mejor que esto! Hoy celebro 15 de Miss Universe con mi título más importante: ser mamá de mis tres estrellas. Gracias Dios”, escribió Navarrete conmovida en una de sus publicaciones.

La también actriz compartió un emotivo carrusel de imágenes que acompañó con una reflexión muy significativa…

“Con estas 15 fotos hoy celebro 15 años de un día que cambió mi vida en el 2010. Un día que siempre tengo en mi corazón con la máxima emoción de recordar que pude dejar a mi país como número uno en el mundo. Gracias a ustedes por tantos mensajes llenos de amor”.

