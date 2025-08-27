Cerrar X
escena_ximena_navarrete_familia_0712422f70
Escena

Ximena Navarrete celebra 15 años de su corona de Miss Universo

La exreina de belleza conmemoró el aniversario con fotos junto a sus hijos y reflexionó sobre su mayor título: convertirse en mamá

  • 27
  • Agosto
    2025

Con la misma emoción que la acompañó aquella noche en Las Vegas, Ximena Navarrete miró hacia atrás para recordar el momento que cambió su vida: su coronación como Miss Universo en el 2010.

Han pasado 15 años desde entonces y, lejos de las luces del escenario, la modelo y actriz celebró este aniversario de la forma más especial, rodeada de sus tres hijos, Ximena, Juan Carlos y Santiago, quienes hoy representan el título más importante de su vida, el de mamá.

La tapatía conmemoró este hito con una sesión de fotos en la que lució distintos vestidos rojos, evocando el inolvidable diseño de Benito Santos con el que conquistó la corona mundial.

escena-ximena-navarrete.jpg

Esta vez, sin embargo, el festejo tuvo un aire íntimo y entrañable, pues compartió un posado en familia, mostrando cómo la maternidad se ha convertido en el centro de su universo.

“En 2010, más de uno me entrevistó preguntándome que cómo me veía 15 años a futuro… Definitivamente esta era la manera en que me veía hace 15 años… ¡Nada mejor que esto! Hoy celebro 15 de Miss Universe con mi título más importante: ser mamá de mis tres estrellas. Gracias Dios”, escribió Navarrete conmovida en una de sus publicaciones.

escena-ximena-navarrete-familia.jpg

La también actriz compartió un emotivo carrusel de imágenes que acompañó con una reflexión muy significativa…

“Con estas 15 fotos hoy celebro 15 años de un día que cambió mi vida en el 2010. Un día que siempre tengo en mi corazón con la máxima emoción de recordar que pude dejar a mi país como número uno en el mundo. Gracias a ustedes por tantos mensajes llenos de amor”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_26_at_10_43_08_AM_1ff8d7b3a3
Coparmex alerta por intentos de extorsión sindical en Coahuila
Presentan_resultados_del_modelo_educativo_Mi_derecho_mi_lugar_068be7b14c
Presentan resultados del modelo educativo 'Mi derecho, mi lugar'
Firma_Secretaria_de_Igualdad_convenio_con_Universidad_Ciudadana_a5a1b04a06
Firma Secretaría de Igualdad convenio con Universidad Ciudadana
publicidad

Últimas Noticias

escena_atrapado_robando_8544d2fb72
Darren Aronofsky se estrena en la comedia con 'Atrapado robando'
PRINCIPAL_eea6665192
DiCaprio y Del Toro promocionarán su nueva película en CDMX
deportes_rayados_b617b8b7fb
Los siete goles olímpicos en la historia de Rayados
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×