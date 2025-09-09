Dar el grito de Independencia costará 17% más que en 2024

En este 2025, ni la celebración del Grito de Independencia y festejos patrios se salvaron de la inflación.

Y es que, de acuerdo con estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), este año organizar una reunión en casa para 10 personas podrá llegar a costar hasta $7,000 pesos en promedio, un 17% más que en 2024, que significó una erogación de $6,000 pesos.

Una noche mexicana en casa, para este 15 de septiembre, implica un menú abundante y variado, advirtió.

Por ejemplo, preparar pozole ronda los $2,000 pesos y una tinga de pollo puede significar un gasto de hasta $1,250 pesos.

A esto hay que sumar refrescos, aguas frescas, cerveza y tequila, en un rango de $2,800 a $3,000 pesos; así como la decoración temática del evento, banderitas, papel picado y otros adornos patrios que significan $600 pesos del presupuesto.

“La ventaja de organizar el festejo en casa es que regularmente se convierte en una celebración de traje, en la que las distintas familias invitadas llegan con viandas y nunca con las manos vacías”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Por otra parte, acudir en familia a celebrar este festejo fuera de casa ya no es un gasto menor, ya que entre transporte, antojitos y bebidas, el gasto promedio llega a $5,800 pesos, cuando el año pasado fueron $5,000 pesos, un alza equivalente a un 16 por ciento.

Los jóvenes suelen “dar el grito” en antros o restaurantes y aquí el gasto cambia de dinámica porque las bebidas son el centro de la fiesta y la comida queda en segundo plano; la cuenta promedio es de $1,400 por persona, es decir, un grupo de 10 puede llegar a gastar hasta $14,000 pesos, un 17% más caro que el año pasado.

Además, no se debe perder de vista el gasto que se realiza para la compra de atuendos típicos mexicanos: blusas bordadas, chales, camisas de manta, sombreros o trajes de charro, lo que puede significar hasta $1,200 pesos por outfit.

Si se quiere cerrar con broche de oro la noche, una serenata de mariachi de gama media con seis melodías cuesta en promedio $3,600 pesos, representando un incremento de 20%, agregó ANPEC en su monitoreo de precios.

