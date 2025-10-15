Cerrar X
AP_25288815774696_7752475520
Escena

Olivia Harrison: Ver a los Beatles en vivo hizo el mundo de color

La exesposa de George Harrison recordó en México su emoción al ver por primera vez en vivo a The Beatles, mucho antes de saber que se casaría con el músico

  • 15
  • Octubre
    2025

Olivia Harrison recordó en México su emoción al ver por primera vez en vivo a The Beatles, mucho antes de saber que se casaría con George Harrison, uno de los integrantes del cuarteto de Liverpool.

“Yo también era una fan de los Beatles”, dijo Harrison el martes en el Festival Internacional de Cine de Morelia, a donde viajó para presentar el documental “Beatles ’64”. “Los veía en blanco y negro en el show de Ed Sullivan, los veía en la portada de los álbumes en blanco y negro y gris y una vez estaba en el aeropuerto cuando los Beatles iban llegando en Los Angeles… se bajaron del avión uno por uno y era como si todo el mundo se volviera de color”.

Harrison, cuya familia es de origen mexicano, recordó cómo los Beatles parecían extasiados al llegar a Estados Unidos.

“Estaban tan entusiasmados por estar en América que daba un poco de pena, actuaban como jóvenes adolescentes a pesar de que habían estado en Hamburgo, tocaban, tenían éxitos número 1”, dijo. “Estaban tan emocionados de estar viajando y eso es lo que verán ustedes (en el filme)”.

Años después de que la banda se desintegró, Harrison conoció a George a comienzos de la década de 1970 cuando trabajaba como secretaria en A&M Records, la discográfica que distribuía el sello Dark Horse Records de Harrison. Se casaron en 1978 y permanecieron unidos hasta la muerte de George en 2001 a causa de un cáncer. La pareja tuvo un hijo llamado Dhani, que también es músico como su padre.

Harrison también es famosa por haber defendido a George de un intruso que irrumpió en su residencia el 30 de diciembre de 1999 y apuñaló George.

En la actualidad es poeta y ha colaborado con Martin Scorsese para la restauración de filmes mexicanos clásicos como “Los olvidados”, “Enamorada” y “Pedro Páramo” de Carlos Velo, esta última película la presentó durante su visita a Morelia, la tercera que ha realizado al festival desde 2016.

“Estoy tan emocionada por traer esta parte de mi vida, The Beatles … a México, que es mi herencia, y que las dos partes de mí por fin se reúnen y se unen, significa mucho para mí estar aquí”, señaló Harrison.

En “Beatles ’64”, actualmente disponible en Disney+, Tedeschi y Scorsese presentan a los rockeros británicos en el momento de su ascenso a la fama. El documental muestra imágenes de archivo históricas entre bastidores captadas por David y Albert Maysles, restauradas en 4K, entrevistas con los John, Paul, George y Ringo así como testimonios de personas a las que transformó su música, como del caso de Harrison.

“Cambiaron el mundo, cambiaron el color del mundo, y siguen haciéndolo hasta ahora”, dijo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_a2e37058ca
Yalitza Aparicio regresa al cine con 'En la quietud de la noche'
EH_DOS_FOTOS_3_762244276b
Saoirse Ronan será Linda McCartney en la biopic de The Beatles
deportes_shaktar_ec6e0c77d6
Hollywood convertirá el drama del Shakhtar en una película
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Empresa regia Vector inicia cierre gradual de Casa de Bolsa
Whats_App_Image_2025_10_16_at_8_43_11_PM_a24119925b
Supervisa el Samuel García cimentación de nuevo Hospital Infantil
f687860fcfa1f0646e273cf8433bff3cc4ca983b_6a49603633
Britney Spears responde harta a las acusaciones de su exmarido
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×