Yalitza Aparicio regresa al cine con 'En la quietud de la noche'

Tras seis años de su nominación al Óscar por Roma, Yalitza Aparicio vuelve a la pantalla grande con "En la quietud de la noche", una película que rinde homenaje al Día de Muertos y explora la conexión espiritual entre generaciones.

En esta historia, la actriz oaxaqueña interpreta a una madre que busca transmitir a su hijo el valor de las costumbres mexicanas mientras espera la llegada de un nuevo bebé, un papel que la llevó a usar un prostético de embarazo durante el rodaje.

Una historia inspirada en la memoria familiar

Dirigida por Aristides Mantilla, la cinta tuvo una función especial dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia, marcando el inicio de su recorrido por festivales internacionales.

El filme también cuenta con las actuaciones de Jesús Ochoa, Guillermo Villegas y el joven actor Leo Nájar, quien interpreta al hijo de Aparicio.

La trama gira en torno al deseo del niño de conocer al abuelo que nunca conoció. “El padre le dice que todo son mitos, pero durante una noche de Día de Muertos ese encuentro podría hacerse realidad”, explicó Mantilla, quien se inspiró en un sueño de su infancia en el que abrazaba a su abuelo paterno

Para lograr una relación creíble en pantalla, Yalitza compartió que pasó tiempo con Leo fuera de las grabaciones. “Tratábamos de jugar para que se sintiera cómodo, es un niño muy inteligente que entendía todo; en escena solo había que seguir su energía y apoyarlo”, relató.

La actriz destacó que aceptó el proyecto por su carga simbólica y espiritual. “Me encanta formar parte de historias que exploran lo místico y que nos invitan a mirar más allá de nosotros mismos”, afirmó.

