Olivia Rodrigo y Louis Partridge ponen fin a su relación

Olivia Rodrigo y Louis Partridge terminaron su noviazgo, luego de dos años de una relación que siempre lució estable y alejada de los chismes y la polémica.

Se desconocen las causas exactas del rompimiento, pero se sabe que fue hace poco.

Amigos de la pareja coinciden al decir que ambos se encuentran muy afectados por la separación; de hecho, Olivia fue vista llorando y recibiendo consuelo de sus amigos en la fiesta navideña de Lily Allen en el Club Stringfellows de Londres.

La noticia del “truene” sorprendió no solo a sus fans, sino a su gente cercana, porque no hace mucho, durante la promoción de House of Guinness’, el actor inglés de 22 años dijo estar muy feliz con la artista estadounidense de la misma edad.

Además, la última vez que fueron vistos convivir con tanto amor y felicidad como al principio fue a principios de noviembre, cuando asistieron al Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony.

Fue en una fiesta de Halloween en el 2023 cuando inició su historia juntos; luego se reveló que comenzaron a salir ese verano tras conocerse por amigos en común, y estuvieron hablando en línea hasta que la intérprete de ‘drivers’ license' voló a Londres para visitarlo.

Desde entonces, su relación no hacía más que subir de nivel. Debutaron como pareja en el Festival de Cine de Venecia del siguiente año; Olivia le compuso ‘so american’. Asistieron juntos a los GRAMMYS 2025, recorrieron el mundo con el GUTS World Tour, compartieron sus primeras fotos juntos en Instagram e incluso estuvieron envueltos en rumores de compromiso, que terminaron siendo falsos, tanto que hoy ya no son pareja.

