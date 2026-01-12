Podcast
Paramount demanda a Warner y escala la pugna por su control

Paramount demandó a Warner Bros. Discovery para exigir más información sobre su acuerdo con Netflix y reforzar su oferta hostil de 30 dólares por acción

Paramount, a través de Paramount Skydance, presentó este 12 de enero de 2026 una demanda contra Warner Bros. Discovery (WBD) y su CEO, David Zaslav, en una nueva escalada de la batalla corporativa por el control del gigante del entretenimiento.

La acción legal fue interpuesta ante la Corte de Cancillería de Delaware.

Paramount busca que Warner revele información financiera detallada sobre su acuerdo con Netflix, valuado entre 72 y 83 mil millones de dólares, que incluye activos de estudios y streaming.

Reclamo por falta de transparencia

Paramount acusa a la junta directiva de WBD de no proporcionar análisis completos, valoraciones de activos y ajustes de riesgo que expliquen por qué la oferta de Netflix sería superior a otras alternativas.

De forma paralela, Paramount lanzó una oferta pública de adquisición de 30 dólares por acción en efectivo, respaldada en parte por Larry Ellison.

La propuesta expira el 21 de enero y podría extenderse.

La compañía advirtió que impulsará una “proxy fight” para colocar directores afines en la junta de WBD y frenar o revertir el acuerdo con Netflix si los accionistas lo permiten.

Warner ha defendido el pacto con Netflix como la opción más favorable para los inversionistas. La disputa refleja la intensa lucha por consolidación y poder en el negocio global del streaming y el entretenimiento.


