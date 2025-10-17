Cerrar X
Deportes

Serena Williams mantendrá un encuentro con el público en España

Distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su 'palmarés deportivo incuestionable' tras lograr conquistar al menos 73 títulos

  • 17
  • Octubre
    2025

La tenista estadounidense Serena Williams mantendrá un encuentro con el público en España, un día antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025 en una ceremonia presidida por los reyes.

De acuerdo con la Fundación Princesa de Asturias, el acto se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo bajo el título "Serena, legado y leyenda". Esta ceremonia será moderada por la campeona olímpica Theresa Zabell y por el extenista profesional y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López.

El jurado destacó que Williams es considerada una de las mejores tenistas de la historia, tras haber logrado 73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y cuatro oros olímpicos.

Además destacaron que la tenista se ha caracterizado por ser una firme defensora de la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y, en general, en la sociedad".

Más de 2,000 personas acompañaran a la tenista incluidos participantes del programa cultural "La voz de Serena" e integrantes de clubes de tenis del Principado de Asturias.

 

 


