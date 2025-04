'Pecadores': suspenso, acción y terror con Michael B. Jordan

Aquellos regios a los que les gustan las películas que tienen al espectador al filo de la butaca no deben perderse Pecadores, que este fin de semana estará disponible en los cines de la localidad.

Sinners, traducida al español como Pecadores, representa una mezcla intensa de acción, suspenso y terror gótico, protagonizada por Michael B. Jordan, quien comparte pantalla con Hailee Steinfeld.

La película Pecadores está ambientada a principios del siglo XX en Mississippi, Estados Unidos, cuyo contexto estaba basado en las pandillas y grupos criminales de tráficos de productos ilegales.

En este contexto sombrío, se desarrolla la historia de Elijah, interpretado por Michael B. Jordan, y su hermano gemelo, quienes deciden regresar al lugar donde nacieron para dejar atrás toda su historia repleta de malas decisiones.

“La historia previa es algo realmente importante para los actores, y para mí en lo personal también lo es, así que construí el pasado de estos personajes desde sus primeros recuerdos. Todo lo que ocurre antes de la primera página del guion siempre tiene muchísimo peso. Se trataba de meterme de lleno en la dinámica entre gemelos idénticos y en lo que eso significa para dos hermanos".

“Usé la música como herramienta: tenía una playlist para Smoke y otra para Stack. Con todo eso en su lugar, cuando llegaba al set, podía entrar en cada personaje. Después vino el trabajo de ir descubriendo el proceso. 'Ok, ¿cuál de los dos va primero?'. En esta escena, ¿cuál de los hermanos tiene más peso, más iniciativa, o es quien lleva la acción?”, dijo Michael B. Jordan.

Sin duda fue un proceso que, según dijo, se fue puliendo sobre la marcha, para ir definiendo la visión y la construcción de cada personaje; de hecho, su compañera Hailee Steinfeld también hizo un gran trabajo previo.

“Nunca había interpretado un papel como este. Desde mi primera conversación con Ryan, cuando aún no había leído el guion, al escucharlo hablar sobre el personaje, su historia y el mundo que estaba creando, me atrapó de inmediato. No hubo ni un solo detalle que no me pareciera interesante. Mary tiene una seguridad en sí misma que impone, una fuerza interior que sabe que está ahí, pero que también va descubriendo y aprendiendo a usar con muchísima inteligencia, y pude conectar con esa parte del personaje que se siente muy madura, muy adulta. Llevaba mucho tiempo esperando un papel que me conmoviera así, y cuando lo leí por primera vez, fue un proceso muy emocionante”, expresó.

