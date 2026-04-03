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Coahuila

Caen tres hombres ligados a los Cabrera Sarabia en CDMX

El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de un centro comercial de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fueron interceptados en posesión de droga

  • 03
  • Abril
    2026

Tres hombres presuntamente vinculados a una célula criminal con operaciones en el norte del país, incluida su cercanía con Coahuila, fueron detenidos en la Ciudad de México mientras transportaban un cargamento de droga.

De acuerdo con autoridades federales, los detenidos estarían relacionados con el grupo de los Cabrera Sarabia, asociado al Cártel de Sinaloa, organización que mantiene presencia en el llamado “Triángulo Dorado” —Durango, Sinaloa y Chihuahua— y zonas colindantes con Coahuila.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre fuerzas federales, el Ejército y autoridades capitalinas, como parte de las acciones para ubicar a generadores de violencia.

El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de un centro comercial en la colonia Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fueron interceptados Alberto Isaac “N”, Manuel “N” y Hugo “N”.

A los detenidos se les aseguraron cerca de 50 kilogramos de metanfetamina, así como un vehículo presuntamente utilizado para el traslado de la sustancia.

Los tres individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades identifican a los Cabrera Sarabia como un grupo de alto perfil ligado a la facción de “Los Mayos” dentro del Cártel de Sinaloa, con operaciones en diversas entidades del país y vínculos con rutas de tráfico hacia Estados Unidos.

Este grupo, fundado por los hermanos Felipe, Alejandro y José Luis Cabrera Sarabia, ha sido señalado por autoridades estadounidenses como proveedor de drogas y ha sido objeto de sanciones por sus actividades ilícitas.

Con este tipo de operativos, el Gobierno federal busca contener la expansión de organizaciones criminales que operan en distintas regiones y mantienen conexiones con redes internacionales de narcotráfico.


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