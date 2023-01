Pinocho se instala en los premios BAFTA 2023

El filme de Guillermo del Toro contenderá en tres categorías Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Diseño de Producción.

El cineasta tapatío Guillermo del Toro, fue nominado en tres categorías de los premios BAFTA 2023, con su película Pinocho. El filme contenderá en los apartados de Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Diseño de Producción.



En la categoría de animación, competirá contra Marcel The Shell With Shoes On, de Dean Fleisher Camp, El gato con botas: El último deseo, de Joel Crawford, y Red, de Domee Shi.

La entrega de los galardones se realizará el próximo 19 de febrero en el Royal Festival Hall, en el centro de Southbank, en Londres.



El drama visceral de la Primera Guerra Mundial hablado en alemán Im Westen nichts Neues (Sin novedad en el frente), recibió 14 nominaciones en los Premios de la Academia Británica de Cine, mientras que las comedias Los Espíritus de la Isla y Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, fueron nominadas en 10 categorías.



Sin novedad en el frente, es una cruda adaptación de la novela clásica pacifista de Erich Maria Remarque, sobre la vida y la muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, compite en las categorías de Mejor Película y Mejor Director para Edward Berger.



Las nominaciones ayudaron a cimentar a Los Espíritus de la Isla y Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo como favoritas de la temporada de premios, tras sus triunfos en los Globos de Oro y múltiples nominaciones para los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG por sus siglas en inglés).