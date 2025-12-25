Podcast
Nuevo León

Usuarios esperan por mucho tiempo los camiones urbanos en Navidad

El cansancio se acumula luego de sus jornadas laborales, aunque algunos reconocen que esta situación suele repetirse durante la temporada decembrina.

Después de las celebraciones navideñas, cientos de personas regresan a casa utilizando el transporte público, enfrentándose a tiempos de espera que en algunos casos superan la media hora.

Durante la espera, los usuarios permanecen en las paradas revisando constantemente el reloj o el teléfono celular, observando cómo pasan los minutos sin que llegue el camión de su ruta.

Para muchos pasajeros, el cansancio se acumula luego de sus jornadas laborales, aunque algunos reconocen que esta situación suele repetirse durante la temporada decembrina.

“Tengo 40 minutos esperando el camión vengo de trabajar ya voy para mi casa pero vienes toda cansada y luego esperando el camión”, comentó una usuaria.

Otros usuarios señalan que, aunque la espera existe, la consideran comprensible debido a las fechas festivas.

“Tenemos 15 minutos esperando el camión, estamos esperando el 214 no hemos batallado mucho, sabemos que es la temporada navideña y los choferes también tienen familia”, dijo Saúl mientras corría para el camión.

Sin embargo, hay quienes reportan lapsos más prolongados en las paradas.

“Estoy aquí como hace media hora; pues si es normal que se tarde por navidad”, agregó un usuario.

La disminución en la frecuencia del transporte público durante estas fechas continúa siendo un reto para quienes dependen diariamente de este servicio para regresar a casa.


